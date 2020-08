Condividi Pin 8 Condivisioni

Alla piccola cerimonia della consegna degli attestati della Federazione Italiana Vela presente anche il Sindaco Pascucci

Campo di Mare, si conclude con successo il terzo corso settimanale di vela

“Venerdì 31 luglio si è concluso il terzo corso settimanale di vela, al quale hanno preso parte 15 giovanissimi allievi.

Alla piccola cerimonia della consegna degli attestati della Federazione Italiana Vela, bambini eccitatissimi, istruttori soddisfatti, genitori e parenti emozionati ed alle prese con le macchine fotografiche.

Graditissima la presenza del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci che ha voluto essere presente insieme a Matteo Fioravanti, bravo e noto surfista nonché fratello del campionissimo mondiale Leo.

Dopo un saluto del soddisfattissimo presidente Caferri e del responsabile della Vela Susini, il capo degli istruttori Concutelli ha brevemente descritto le attività svolte ed i livelli di preparazione raggiunti.

Il Sindaco, che con la sua presenza ha voluto ribadire l’attenzione e l’apprezzamento per le attività formative dell’Associazione nautica Campo di Mare Asd ricordando anche il progetto Velascuola erogato dall’Associazione nautica durante il periodo invernale presso l’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, ha salutato i presenti ribadendo ancora una volta la centralità per Cerveteri della risorsa “mare”, i progetti attuati ed in itinere per migliorare le condizioni del mare le cui acque quest’anno hanno avuto un importante e positivo riconoscimento da parte di Goletta Verde.

L’invito soprattutto ai giovani ad avvicinarsi alle attività veliche usufruendo delle uniche condizioni meteo marine del litorale di Campo di Mare, favorevoli alla formazione di un Centro velico di rilevanza nazionale, da sempre auspicato dall’Associazione nautica Campo di Mare Asd e per il quale la stessa si propone come protagonista.

Sull’argomento si è espresso anche Matteo Fiovavanti, ricordando i tempi in cui da giovanissimo surfava, insieme al fratello Leo ora divenuto campione mondiale, nelle acque del nostro litorale ed esaltando i valori insiti nelle attività veliche ed acquatiche, che consentono di confrontarsi con il mare, con i venti, con la natura.

I corsi di Vela e di Kite surf dell’Associazione nautica Campo di Mare proseguono, con cadenza settimanale e con iscrizioni al limite del sold out, indice dell’importanza del mare e degli sport velici nonchè della qualità dell’offerta formativa proposta.

Buon vento, info: 339.2350301 – 338.2808037 – 06.59873185 e 335.5432031 per il Kite surf”.