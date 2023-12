Le iniziative dal 23 dicembre al 7 gennaio

A Roma è festa con “Natale nei Musei”

Le festività natalizie nella Capitale sono arricchite anche quest’anno dalle numerose proposte culturali offerte dal Sistema Musei di Roma Capitale, con una serie di appuntamenti tra attività didattiche, visite guidate e mostre rivolti a visitatori di tutte le età. Il programma Natale nei Musei è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Il 24 e il 31 dicembre tutti i Musei Civici e le aree archeologiche saranno aperti fino alle ore 14.00. Resteranno chiusi invece il 25 dicembre, e riapriranno con orario ordinario il 26 dicembre.

Inoltre il 1° gennaio, in occasione della terza edizione di Roma Capodarte, i Musei e le aree archeologiche saranno aperti a ingresso gratuito per tutti con i seguenti orari:

dalle 11 alle 20 Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma-Palazzo Braschi, Centrale Montemartini, Musei di Villa Torlonia (tranne Serra Moresca), Museo di Roma in Trastevere, Museo Civico di Zoologia, Galleria d’Arte Moderna;

dalle 11 alle 16 Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica, Museo delle Mura, Museo di Casal de’ Pazzi, Serra Moresca, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Villa di Massenzio, Area archeologica del Circo Massimo, Area Sacra di Largo Argentina;

dalle 9 alle 16.30 Area Archeologica dei Fori Imperiali.

L’ultimo ingresso è consentito un’ora prima dell’orario di chiusura.

Il 24 e il 31 dicembre Circo Maximo Experience, la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale, sarà fruibile dalle 10.00 alle 14.00 con ultimo ingresso alle 12.50. Ingresso ridotto per i possessori di MIC Card.

L’ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale è sempre gratuito per i possessori di MIC Roma Card, fatta eccezione per le mostre Helmut Newton. Legacy al Museo dell’Ara Pacis e Fidia ai Musei Capitolini, Circo Maximo Experience e gli spettacoli del Planetario di Roma, per cui è previsto invece il biglietto ridotto.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Fino al 7 gennaio, l’iniziativa Natale nei Musei propone una ricca offerta di attività didattiche, giochi e laboratori adatti a tutta la famiglia, attraverso i quali scoprire in modo inusuale e divertente la storia di Roma e delle sue collezioni museali.

Il 23 dicembre appuntamento alle 10.40 e alle 11.40 al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco per La “Casa romana” nei sotterranei del Museo Barracco, un viaggio indietro nel tempo fino alla Roma imperiale alla scoperta di un grande edificio colonnato nell’antico Campo Marzio.

Queste invece le iniziative per il 26 dicembre: alle 10.00, al Museo di Casal de’ Pazzi, si gioca alla tombola pleistocenica con Ambo, Terno, Quaterna…rio!, attività che si ripete il 3 gennaio alla stessa ora; alle 11.00 appuntamento a piazzale Scipione Borghese per l’itinerario guidato Villa Borghese: animali reali e animali fantastici, animali veri e animali di pietra; alle 16 laboratorio ai Musei Capitolini: C’erano una volta una lupa e due gemelli, rivolto ad adulti e bambini 6-10 anni.

Tre gli appuntamenti in calendario per il 27 dicembre: alle 11.00 al Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina la visita guidata In difesa di Roma. Luoghi e vicende della Repubblica Romana del 1849, per rivivere le vicende legate agli straordinari avvenimenti che si sono svolti sul colle Gianicolo (la visita verrà riproposta anche il 3 gennaio alla stessa ora); contemporaneamente ai Musei di Villa Torlonia – Serra Moresca si svolgerà una visita alla Serra Moresca; alle 15.00 Scopriamo insieme i Mercati di Traiano con una visita guidata che si terrà ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali.

Vivere in villa: storie di imperatori è il titolo della visita proposta alla Villa di Massenzio il 28 dicembre alle 11.00, mentre alle 16.00 al Museo di Roma a Palazzo Braschi è in programma il laboratorio Vis-à-vis. Ritratti di Pietro Tenerani, per adulti e bambini (target consigliato dai 6 ai 10 anni).

Il 29 dicembre alle 11.00 si torna a Villa Torlonia, alla Casina delle Civette, per la visita guidata Il paesaggio in trasparenza. Arte e botanica nella Casina delle Civette; stessa ora ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali per Augusto sotto l’albero, visita guidata alla mostra Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia; in contemporanea al Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina è in programma L’Italia chiamò! Caccia al tesoro alla scoperta dell’Unità d’Italia, visita-laboratorio per imparare a conoscere gli Stati che componevano l’Italia preunitaria.

Si prosegue il 30 dicembre alla scoperta di vie, vicoli, piazze, larghi e archi che raccontano di persone, mestieri, miti, leggende, aneddoti e segreti per l’itinerario guidato Perché si chiama così?, con appuntamento alle 11.00 a piazza Benedetto Cairoli; alle 16.00 invece la Centrale Montemartini propone La bottega di Eraclito, Mosaicisti per un giorno, attività didattica rivolta ad adulti e bambini di età consigliata 5-10 anni incentrata sulle tecniche di esecuzione dell’arte del mosaico.

A chiudere il 2023, il 31 dicembre alle 11.00 visita guidata al Museo Carlo Bilotti con Un Museo nel Giardino del Lago. Arte contemporanea a Villa Borghese.

I Musei Capitolini aprono l’anno nuovo il 2 gennaio alle 10.30 con l’attività Dalle mani nella creta all’offerta agli dei, con realizzazione di oggetti in terracotta al termine della visita ai reperti in mostra; alle 11.00 invece tutti alla Serra Moresca di Villa Torlonia alla scoperta dell’Erbario del Piccolo Principe, laboratorio dedicato ai piccoli 3-5 anni.

Il 3 gennaio alle 11.30 appuntamento in piazza di Porta Metronia, lato giardini, per una passeggiata guidata alla scoperta delle Mura Aureliane dal titolo Le mura di Roma da Porta Metronia a Porta Latina; alle 16.30 Vieni a giocare a tombola al Museo del Teatro Argentina?, speciale tombolata con le immagini delle opere esposte al posto dei numeri (età consigliata 5-10 anni).

Il 4 gennaio presso il Museo Civico di Zoologia si terranno due laboratori: il primo alle 10.30, MICROSCOPICA VITA, rivolto ai ragazzi dai 9 ai 12 anni, mentre il secondo alle 16.00, Sensi in gioco, per bambini 5-8 anni; alle 11.00 l’appuntamento è al Museo di Roma in Trastevere per la visita guidata dal titolo Il Museo e la collezione: visioni della città; alle 16.00 al Museo Napoleonico per Arte e storia tra versi e prosa, visita tra le sale e le opere della collezione in compagnia della curatrice del museo.

Il 5 gennaio si inizia con il Museo di Roma che alle 10.30 propone Vis-à-Vis. Affàcciati al Museo!, attività per ragazzi dagli 8 agli 11 anni che potranno cimentarsi nell’arte del ritratto; sono quattro invece gli appuntamenti in calendario alle 11.00: alla Galleria d’Arte Moderna con Collage che passione!, attività ispirata alle opere esposte nell’ambito della mostra La poesia ti guarda. Omaggio al Gruppo 70; al Museo dell’Ara Pacis con Al museo si racconta. L’Ara Pacis, letture a voce alta, immagini e filastrocche alla scoperta della Roma antica per bambini e famiglie (età consigliata 6-10 anni); al Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina con Il canto degli italiani. Viaggio nella Roma del 1849 tra poesia e patriottismo per immergersi nell’atmosfera del Risorgimento e imparare la storia e il significato del nostro inno nazionale (8-11 anni); infine, al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese, laboratorio dal titolo Le statue a fumetti.

Il 6 gennaio alle 16.00 Divertirsi al Museo dell’Ara Pacis con il laboratorio rivolto ad adulti e bambini dai 5 ai 10 anni.

Chiudono la ricca rassegna i due appuntamenti del 7 gennaio: alle 11.00 Arte e Psicologia. L’artista coglie l’anima del suo soggetto e la traspone nel marmo, visita guidata al Museo Pietro Canonica, e Le mura di Roma da Porta Maggiore alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, itinerario guidato alla scoperta delle Mura Aureliane, con appuntamento alle 11.30 in piazza di Porta Maggiore, di fronte all’Hotel Porta Maggiore.

Tutte le attività sono gratuite e con biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, ove previsto. Ingresso gratuito nei Musei Civici con la MIC Roma Card, prenotazione obbligatoria allo 060608.

MOSTRE IN CORSO NEL PERIODO NATALIZIO

Le tante mostre da visitare nei Musei durante le festività si aggiungono come sempre al grande patrimonio di collezioni permanenti. I Musei Capitolini, nella sede di Villa Caffarelli, ospitano la prestigiosa mostra su Fidia, la prima esposizione monografica dedicata al più grande e famoso scultore dell’età classica. Al Palazzo dei Conservatori è possibile visitare I sommersi. Roma, 16 ottobre 1943, inaugurata per le celebrazioni dell’80° anniversario del rastrellamento degli ebrei. C’è tempo fino al 7 gennaio per visitare la mostra VRBS Roma ospitata nella Sala degli Arazzi di Palazzo dei Conservatori, che espone per la prima volta un prezioso frammento di età imperiale in vetro dorato raffigurante la Dea Roma. Nelle sale di Palazzo Caffarelli, al terzo piano, è in corso la mostra La Roma della Repubblica. Il racconto dell’archeologia, che ripercorre la storia della città dagli inizi del V alla metà del I secolo a.C. L’eredità di Cesare e la conquista del tempo è invece la mostra ospitata presso la Sala della Lupa e dei Fasti antichi nell’appartamento dei Conservatori, che racconta la storia di Roma dalla sua fondazione attraverso i Fasti Capitolini. In due sale di Palazzo Clementino è infine possibile ammirare I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini, una selezione di oltre 660 marmi policromi di età imperiale.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali due ritratti di Augusto, scoperti nel corso di recenti indagini archeologiche, “dialogano” idealmente nell’ambito della mostra Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia.

Al provocatorio fotografo berlinese è dedicata la retrospettiva Helmut Newton. Legacy al Museo dell’Ara Pacis con più di 200 scatti esposti, in parte inediti, oltre a riviste e documenti che raccontano la vita e lo stile di questo rivoluzionario protagonista del Novecento.

Vis-à-vis. Tenerani Spina. Dialogo in immagini è il titolo della mostra allestita presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi: 25 sculture di Pietro Tenerani rilette attraverso le suggestive fotografie di Luigi Spina; QUOTIDIANA è invece il titolo del programma espositivo sull’arte italiana del XXI secolo allestito nelle due sale al piano terra.

La Galleria d’Arte Moderna ospita quattro esposizioni: “La poesia ti guarda”. Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023), dedicata a uno dei sodalizi artistici più interessanti emersi nel contesto delle neoavanguardie italiane; L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno, che dopo un intervento di restauro espone di nuovo al pubblico una delle prime grandi opere scultoree realizzate dal Maestro sul tema della danza; Laboratorio Prampolini #2. Taccuini, disegni e progetti inediti dal Futurismo all’Art Club, un tributo al multilinguismo artistico dell’eclettico Enrico Prampolini; sulle pareti del chiostro-giardino è infine realizzata la serie di murale dal titolo StenLex. Rinascita – Intervento artistico site specific e stendardo urbano.

Al Museo di Roma in Trastevere, la mostra LOU DEMATTEIS. A Journey Back/Un viaggio di ritorno (Fotografie in Italia 1972-1980) racconta uno spaccato della nostra società attraverso oltre 100 scatti realizzati dal fotoreporter statunitense. Inoltre, è possibile visitare altre due mostre: Philippe Halsman. Lampo di genio, prima retrospettiva italiana dedicata a uno tra i più originali ritrattisti del secolo scorso, e Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli, che espone 60 opere tra pittura, scultura, grafica, fotografia, libri rari e di pregio.

Nel parco di Villa Torlonia, al Casino dei Principi la mostra Ferrari Sheppard. Crucible espone diciotto tele dallo stile neoespressionista realizzate da una delle figure più interessanti della scena artistica contemporanea. La dipendenza della Casina delle Civette ospita invece il progetto espositivo Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano, dedicato al versatile artista, amico e allievo di Cambellotti, tra manufatti in ceramica, disegni, bozzetti e varie opere grafiche.

Lo storico quartiere romano è protagonista della mostra Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce presso il Museo delle Mura, raccontato attraverso quarantadue fotografie e tre collage fotografici della compositrice e pianista ucraina Zhanna Stankovych.

Nella cornice dei giardini di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica ospita El Dorado, un percorso espositivo con opere realizzate da dieci artisti contemporanei italiani con l’antica tecnica del “fondo oro” di ispirazione paleocristiana e bizantina. Nelle sale del Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese è aperta al pubblico la mostra Barbara Doser | Hofstetter Kurt tense_intense, con le opere dei due versatili esponenti dell’arte concettuale contemporanea austriaca.

Inoltre, per tutto il periodo natalizio proseguono gli appuntamenti a tema astronomico al Planetario di Roma. Per bambini e famiglie: Girotondo tra i Pianeti 24, 26, 28 e 31 dicembre alle 12.00, 30 dicembre alle 18.00; Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale 27 dicembre alle 18.00, 29 dicembre alle 12.00 e alle 18.00. Per un pubblico adulto: Space Opera 24, 26-31 dicembre alle 10.00; Ritorno alla Stelle 23 dicembre alle 10.00, 24, 28, 30-31 dicembre alle 11.00, 26 e 29 dicembre alle 11.00 e alle 16.00, 27 dicembre alle 11.00; Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager 23, 27 e 30 dicembre alle 16.00, 26 e 28 dicembre alle 18.00, 29 dicembre alle 17.00; In crociera nel cosmo 23 dicembre alle 18.00; La Notte stellata 23, 26, 28 e 30 dicembre alle 17.00; Ecologia Cosmica: figli delle Stelle, custodi della Terra 27 e 30 dicembre alle 12.00. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

All’interno dei musei, infine, in occasione delle festività natalizie saranno disponibili, gratuitamente, “Giochi in comune”, i “quaderni gioco” della Sovrintendenza Capitolina, pensati per bambine e bambini, alla scoperta delle aree archeologiche e delle collezioni museali dei Fori Imperiali, Musei Capitolini, Galleria d’Arte Moderna e Museo di Casal de’ Pazzi.

