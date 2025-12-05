La Banda della Marina Militare e il Coro Che Non C’è protagonisti dell’evento benefico a sostegno dei pazienti del Reparto di Ematologia del Policlinico Gemelli. Appuntamento il 14 dicembre 2025 all’Auditorium dell’Università Cattolica di Roma

A.PRO.T.I.ON. celebra 40 anni di impegno con il Concerto di Natale: musica, solidarietà e speranza –

In occasione del 40° anniversario della sua fondazione, A.PRO.T.I.ON. ETS rinnova uno dei momenti più attesi della sua tradizione: il Concerto di Natale, un appuntamento di musica e solidarietà pensato per sostenere il lavoro quotidiano accanto ai pazienti del Reparto di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCCS.

L’evento, che si terrà il 14 dicembre 2025 alle ore 19:00 presso l’Auditorium del Centro Congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, vedrà la partecipazione di prestigiosi protagonisti della scena musicale italiana. Ad esibirsi saranno infatti la Banda della Marina Militare, diretta dal Maestro Direttore C.V. Antonio Barbagallo, e il Coro Che Non C’è, guidato da Dodo Versino, due eccellenze capaci di coniugare qualità artistica ed emozione.

Il Concerto di Natale di A.PRO.T.I.ON. è realizzato in collaborazione con importanti realtà del volontariato italiano:

• ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale

• AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue ODV

• Francesco Olgiati ODV – Gruppo Donatori di Sangue

• Fondazione E-Novation

Una rete di associazioni unita da un obiettivo comune: offrire sostegno, presenza e cura a chi affronta la malattia, coinvolgendo la comunità in un gesto concreto di partecipazione.

Al termine del concerto, i partecipanti saranno invitati a un brindisi con piccolo buffet, un momento conviviale pensato per celebrare insieme un traguardo importante e ringraziare tutti coloro che, negli anni, hanno accompagnato l’associazione con fiducia e generosità.

L’ingresso è previsto con una donazione di 20 euro e solo su prenotazione tramite il sito ufficiale: https://www.aprotion.it/evento-natale/

Nel messaggio che accompagna l’iniziativa, A.PRO.T.I.ON. sottolinea con riconoscenza il valore della continuità: “Se, in quasi mezzo secolo di storia, siamo ancora qui… è anche grazie a voi e al sostegno dimostrato.”

Un invito, dunque, a prendere parte a una serata speciale, dove musica, emozioni e solidarietà si intrecciano per dare forza a chi lotta ogni giorno. A.PRO.T.I.ON. vi aspetta per celebrare insieme questo importante anniversario.