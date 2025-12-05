Il PD Santa Marinella e Santa Severa parte Attiva per la presentazione della Mozione del Consiglio Giovanile in Regione –

“La proposta avanzata dal Consiglio giovanile di Santa Marinella e Santa Severa, relativa all’istituzione di una corsa ferroviaria notturna da Civitavecchia a Roma, arriva in Consiglio Regionale. Come Partito Democratico locale, abbiamo accolto con favore questa proposta e attivato subito il nostro gruppo consiliare a livello Regionale. Desideriamo complimentarci ancora una volta con le ragazze e i ragazzi del Consiglio giovanile, e ringraziare la consigliera regionale del PD, Michela Califano, per la sua disponibilità e sensibilità nel raccogliere e presentare questa mozione in Commissione Trasporti, dove è stata oggetto di discussione.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella, che in un comunicato afferma inoltre:

“La proposta prevede un confronto con Trenitalia, RFI, i Comuni interessati e gli enti competenti, al fine di valutare la fattibilità tecnica, economica e organizzativa dell’introduzione di una corsa ferroviaria notturna. Questa corsa, che partirebbe da Civitavecchia, farebbe fermate a Santa Marinella, Santa Severa, Marina di Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino intorno alla mezzanotte, garantendo così un rientro sicuro per i giovani del litorale nord durante il fine settimana. Inoltre, si valuterà l’opportunità di introdurre forme aggiuntive di sicurezza, come la presenza di personale di sorveglianza o vigilanza leggera a bordo delle corse notturne, per assicurare la tutela degli utenti, creando un clima di viaggio sereno.

Questo documento – spiega Lucia Gaglione segretaria del circolo PD – rappresenta il frutto di un lavoro attento del Consiglio Giovanile di Santa Marinella e Santa Severa, coordinato dalla Presidente Chiara Pinzi, che è stato poi recepito dall’Amministrazione di Santa Marinella. Il successivo coinvolgimento di diverse realtà del litorale, compresi i Giovani Democratici di Roma, GD Tirreno, Fiumicino, Civitavecchia, Cerveteri e Ladispoli, conferisce a questa proposta una forte e radicata valenza, dal momento che trae origine dalla sensibilità dei giovani.

Auspichiamo dunque che la Regione Lazio si faccia promotrice di questa iniziativa, adottando misure volte a migliorare la protezione degli utenti vulnerabili, in particolare dei giovani. Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, continua il suo impegno nell’ascoltare e accogliere istanze provenienti dal territorio, in particolare quando queste sono espresse dai giovani, che rappresentano una fonte preziosa di idee, sensibilità e innovazione per il futuro.”