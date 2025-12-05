Dal prossimo anno un’ora in più nel biennio per sviluppare competenze digitali, interdisciplinari e creative, senza costi né valutazioni aggiuntive per gli studenti

Ladispoli, il Liceo “Pertini” introduce Arte e Multimedialità: il Classico si rinnova –

Il Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli arricchisce il percorso del Liceo Classico con una novità significativa: già dal biennio verrà introdotta, in via sperimentale, un’ora settimanale dedicata ad “Arte e Multimedialità”. L’obiettivo è potenziare la formazione degli studenti ampliando la loro conoscenza della storia dell’arte antica, incoraggiando un uso più consapevole degli strumenti digitali e stimolando una riflessione creativa capace di connettere saperi e discipline diverse.

L’anticipo dello studio della storia dell’arte al primo anno consente infatti di armonizzare i curricoli di Arte e Storia, facilitando un approccio didattico più integrato e coerente tra le due materie. Il nuovo insegnamento si propone inoltre di sviluppare competenze trasversali attraverso modalità laboratoriali e multimediali, che valorizzano l’asse dei linguaggi, quello storico-sociale e quello scientifico-tecnologico.

Con l’introduzione di questa disciplina il monte ore del biennio passerà da 27 a 28 ore settimanali, senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie: tutto il materiale didattico sarà infatti fornito direttamente dalla scuola. Nessuna preoccupazione nemmeno per la valutazione, poiché “Arte e Multimedialità” non prevede voto numerico in pagella. Al termine dell’anno, agli studenti sarà invece rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.

Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa e sulle attività di orientamento, è possibile consultare il sito del Liceo “Pertini” o scrivere all’indirizzo mail dedicato: [email protected].