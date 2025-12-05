A Cerveteri il convegno organizzato da Scuolambiente per la Giornata Internazionale del Volontariato –

Anche quest’anno si celebra la Giornata internazionale del Volontariato con un convegno rivolto alle classi di scuola secondaria “I giovani volontari per passione”, organizzato Scuolambiente Roma nord in collaborazione con alcune realtà associative del territorio.

Venerdì 5 dicembre ore 9:00 al Palazzo comunale del Granarone, infatti, giovani volontari di molte associazioni parleranno della loro esperienza , dando testimonianza del loro impegno di fronte ad altri giovani, gli studenti delle classi 5 del Liceo Scientifico Enrico Mattei e gli studenti delle classi 2° Be C della

secondaria dell’ IC Giovanni Cena. Un convegno sostenuto dalla Regione Lazio, dai comuni di Cerveteri e Ladispoli, dal CSV Lazio ETS Centro servizi volontariato, dal Banco Alimentare Lazio e dalla Rete Diocesana Cura del Creato. “Abbiamo voluto che fossero i ragazzi a parlare ad altri ragazzi” Spiega la presidente di

Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “perché sapranno trovare le parole e il messaggio giusto da condividere con il loro coetanei. Siamo inoltre contenti che questa iniziativa sia in collaborazione con le altre associazioni. Questa sinergia, questa capacità di unire le forze e condividere le diverse impostazioni è

un punto di forza del nostro territorio dove l’Associazionismo è vivo e solidale” Così dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gubetti, la presentazione di Maria Beatrice Cantieri e l’introduzione della dottoressa Giulia Gherardi, psicologa operativa nel settore scuola, la parola passerà ai giovani mentre le conclusioni saranno a cura di Massimiliano Venturi del Centro Servizi del Volontariato di Roma.