Il dicembre di Innova Store: Iphone con rate fino a 24 mesi

Si allunga l’orario di Parco Leonardo, sia a Fiumicino che a Ladispoli 7 su 7 ed orario continuato con vista sul Natale
Con l’arrivo del Natale, Innova Store si propone, nuovamente, come punto di riferimento per gli amanti del marchio Apple. Proprio per questo, Alessandro Meggiorin ha deciso di estendere l’orario del punto vendita di Parco Leonardo che si allinea allo store di Ladispoli. Entrambi i negozi, infatti, saranno aperti 7 giorni su 7 con orario continuato.
Non solo, sarà possibile continuare a sfruttare la rateizzazione su tutti gli articoli, inclusa tutta la gamma 17 interamente disponibile. La dilazione di pagamento, che non prevede la presentazione della busta paga, può estendersi fino a 24 mesi.
Innova Store si trova a Ladispoli in Viale Italia 117 e a Parco Leonardo, Viale Donato Bramante, 37 (Fiumicino).
Per ulteriori info è possibile contattare il 3793793795 oppure visitare il sito innovastore.it