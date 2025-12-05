“Gruppo fantastico, la strada è ancora lunga”

Calcio, primato per l’Under 14 del Cerveteri, la squadra guidata da Ricci si inserisce tra le candidate per la vittoria finale. “Gruppo fantastico, la strada è ancora lunga” –

Vola alto l’Under 14 del Cerveteri, guidata da Luca Ricci, capace di plasmare un gruppo di 16 ragazzi a sua immagine e somiglianza. Primo posto in classifica, obiettivo conquistare i regionali. Una squadra forte e unita, che fa sulla leva sullo spirito di gruppo. Mister Ricci è fiducioso, ci va con i piedi piantanti in terra. “Il fatto di avere ragazzi che hanno mosso i primi calci qui e hanno scelto di rimanerci per noi è una grande soddisfazione. In campo ci stanno regalando delle grandi soddisfazioni, anche fuori perché sono dei giovani educati, con valori etici che gli trasmettiamo. Guardiamo al futuro con ottimismo, speriamo di arrivare a conquistare i regionali – ha detto mister Ricci”