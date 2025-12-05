Nell’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica si terrà la Giornata di Cultura della Legalità con il Prof. Mannino e il Dott. Caputo

Allumiere, una comunità unita per la legalità –

Sarà una mattinata dedicata ai valori civici, al senso di comunità e alla formazione etica quella che si svolgerà il 6 dicembre 2025, presso l’elegante Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. La città ospiterà infatti la Giornata di Cultura della Legalità, un appuntamento che richiamerà cittadini, studenti e rappresentanti del territorio per riflettere insieme sull’importanza della legalità come pratica quotidiana.

Protagonisti dell’iniziativa saranno due figure di riferimento nel panorama nazionale della formazione etica:

il Prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, e il Dott. Aldo Alex Caputo, Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia e Collaboratore di Presidenza del Parlamento della Legalità Internazionale.

I due relatori porteranno testimonianze ed esperienze maturate in anni di impegno nel campo della formazione, dell’educazione giovanile e della promozione culturale.

Nel corso dei loro interventi, Mannino e Caputo evidenzieranno come la legalità non debba essere considerata un semplice concetto astratto, ma un impegno concreto da costruire giorno dopo giorno attraverso responsabilità personale, educazione e partecipazione attiva. Grande rilievo sarà riservato al ruolo dei giovani, considerati protagonisti fondamentali del cambiamento e destinatari privilegiati delle iniziative volte a rafforzare coscienza civica e spirito di comunità.

All’evento prenderanno parte anche le istituzioni locali: il Sindaco di Allumiere, Luigi Landi, la Vice-Sindaco Marta Stampella e il Presidente dell’Associazione Madonna delle Grazie, Mario Flamini. I loro interventi sottolineeranno la volontà del territorio di sostenere percorsi formativi e culturali capaci di consolidare il senso civico e la coesione sociale.

Il coordinamento della giornata sarà affidato alla giornalista Romina Mosconi, che guiderà gli interventi favorendo il dialogo e offrendo spunti di riflessione al pubblico.

La Giornata di Cultura della Legalità si preannuncia come un momento di confronto significativo, volto a coinvolgere l’intera comunità e, in particolare, le nuove generazioni. Un appuntamento che punta a ribadire come il rispetto delle regole e la promozione dei valori civici siano fondamentali per costruire un futuro più giusto, solidale e consapevole.