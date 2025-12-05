Santa Marinella prima nel bando regionale: in arrivo 500mila euro per il restyling dello stadio “Ivano Fronti”

Il finanziamento della Regione Lazio permetterà la riqualificazione della tribuna e l’efficientamento energetico dell’impianto. Tidei: “Un risultato che premia la qualità dei progetti per la città”

Un nuovo preziosissimo finanziamento per Santa Marinella, risultata addirittura prima in graduatoria tra oltre cento comuni in un bando per interventi “pubblici e sociali” di Regione Lazio. Un finanziamento di circa 500mila euro per completamento e riqualificazione dell’impianto da calcio comunale “Ivano Fronti” attraverso la ristrutturazione e la messa in sicurezza della copertura delle tribuna e, nello specifico, dell’efficientamento energetico sovrastante. “Nonostante l’Amministrazione non sia più in carica – spiega Pietro Tidei – continua a portar risultati per la città, segno manifesto della bontà dell’operato e dei nostri progetti, fatti concreti e realtà, a dispetto di altri che questa città l’hanno soltanto depravata. Continuiamo a tenere a cuore le sorti della città, anche fronte sport: questo finanziamento va ad aggiungersi agli altri ottenuti, agli investimenti realizzati. Anche il campo da calcio, grazie a noi, sarà infatti gioiellino che ben presto vanterà altresì tribune coperte. Anche dall’esterno continueremo a seguire la città, soprattutto a portar risultati, ricostruirla e renderla sempre più Perla del Tirreno, con fatti, interventi e finanziamenti concreti”.