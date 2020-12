Share Pin 1 Condivisioni

L’iniziativa delle Zucche Allegre per “ricompattare” un tessuto sociale sfaldato dalle preoccupazioni, dall’isolamento e dalla solitudine.

A Manziana letterine a Babbo Natale e scambio di doni in piazza –

Anche questa settimana i bambini di Manziana avranno la loro occasione per spedire una lettera a Babbo Natale, grazie all’iniziativa “Nessuno senza….” Delle Zucche Allegre.

L’appuntamento per tutti è sotto l’albero di Natale in stile urban knitting di Largo Fara alle ore 16:30, dove i bambini troveranno la cassetta per le lettere presso il bar La Piazzetta.

“Come la volta precedente sarà un’occasione di scambio di pacchetti, calore, parole, solidarietà”, scrivono le Zucche Allegre.





“L’edizione della scorsa settimana, infatti, ha animato per più di due ore con musica, allegria e tanta voglia di stare insieme (nel rispetto comunque delle norme anticovid) un paese buio e spento”, spiegano.

“Dare la possibilità ad adulti e bambini di prendere, portare e scambiare dei pacchetti regalo a sorpresa (tutti sanificati) è stata l’occasione per molti di incontrarsi, conoscersi e regalarsi un po’ di “calore”.

L’obbiettivo di queste iniziative è quello di “ricompattare” un tessuto sociale sfaldato dalle preoccupazioni, dall’isolamento e dalla solitudine.