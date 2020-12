Share Pin 1 Condivisioni

Ladispoli, convocato per il 22 il consiglio comunale

Convocazione Consiglio Comunale (chiusa al pubblico in presenza, ma con diretta streaming a causa del covid-19) convocato in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 22/12/2020 alle ore 21:00 e in seconda convocazione per il giorno 23/12/2020 alle ore 21:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone. Seduta del Consiglio Comunale che si terrà presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo, (con l’obbligo di indossare le mascherine sanitarie e mantenere le distanze) per discutere i seguenti argomenti: N. Oggetto

1 RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19/08/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100 DEL 16/06/2017, ALLA DATA DEL 31/12/2019 – APPROVAZIONE

2 AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A SUPPORTO DELL’UFFICIO TRIBUTI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA FLAVIA SERVIZI SRL – APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO

3 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE VINCOLI DERIVANTI DALLA ORIGINARIA CONVENZIONE P.E.E.P. APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 12/03/2015.

4 CASTELLACCIO DI MONTERONI – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI COMODATO REP. N.4465 DEL 06.08.2009 SOTTOSCRITTO CON LA FONDAZIONE DIRITTI GENETICI

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Maria Antonia Caredda