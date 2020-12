Cesto Natalizio: il regalo più gradito. Nella corsa ai regali, vai sul sicuro!

Share Pin 12 Condivisioni

Consigli su come trovare i migliori prodotti biologici e cosmetici naturali per un regalo di qualità, che fa bene alla salute, all’economia locale e al pianeta

Il Cesto Natalizio si conferma il regalo più gradito. Lo affermano anche Patrizia, Alfonso e Cristina, che di qualità, e di regali di qualità, ne sanno qualcosa, vista la loro passione ed esperienza con Ben di Bio, negozio a Ladispoli specializzato in prodotti biologici e naturali.

Alfonso, Cristina e Patrizia di Ben di Bio

Anche quest’anno “il Natale è alle porte”. Come da copione ci accingiamo a prendere d’assalto negozi e supermercati in cerca del miglior regalo: l’oggetto più originale, il cesto più ricco, il giocattolo più bello. La comparsa delle vetrine addobbate per le feste, ci ripropone il dilemma dei tanti (troppi) regali da fare. Sempre più spesso accade che “ci siamo già regalati di tutto” e il rischio è ripetersi o scadere nella banalità, tanto per “non presentarsi a mani vuote”.

Il rischio peggiore è quello di impigrirsi e comprare su internet riempiendo le tasche dei già multimilionari noti a discapito dei negozi locali. Immaginiamo un po’ una città senza negozi: è questo lo scenario che ci si prospetterà se non invertiamo la tendenza.

E se, invece, regalassimo un classico ma sempre apprezzatissimo cesto natalizio? Scontato? No, affatto! Il segreto è di includere qualcosa di particolare, non facilmente reperibile al supermercato sotto casa, per intenderci. Meglio se personalizzato.









Il regalo gastronomico resta il più gradito per ogni tipologia di persona. Il Natale stesso è l’occasione perfetta per condividere, anche i sapori. Anche in queste festività “speciali” riunirsi intorno a un tavolo è sempre l’occasione migliore per stare insieme.

Cesto Natalizio: puntare sempre alla qualità e mai alla quantità

In generale i prodotti che meglio si prestano per essere inclusi in un cesto natalizio sono i dolci come panettoni, pandori, torroni, biscotti, ma anche paste particolari, condimenti, legumi, vini, tè, tisane e tanto altro. Sugli scaffali dei supermercati l’offerta è altissima: per pochi euro ci vengono proposti enormi cesti ad effetto, ma forse quantità non fa sempre rima con qualità. Per fortuna in circolazione ci sono le eccezioni: meglio un panettone o una bottiglia di vino in meno, ma di accertata qualità.

Come per tutto, anche nel caso dei cesti natalizi basterebbe porsi semplici domande: come può un olio extravergine d’oliva costare 1,90 euro, un panettone 2 euro, un pacco di pasta 50 centesimi? A cosa si rinuncia per arrivare a queste super offerte? Per avere la risposta basterebbe informarsi, perché si sa che alla base di un comportamento sbagliato c’è sempre la disinformazione. Se imparassimo a leggere le etichette, ci informassimo sulla provenienza delle materie prime e sulle modalità di produzione, capiremmo il perché di un prezzo eccessivamente scontato.

Puliamo la nostra spesa!

Parlando di qualità, il biologico è al primo posto. Soprattutto sull’onda della nuova cultura alimentare che ribadisce la necessità di “pulire la nostra spesa” da sostanze nocive per noi e per il pianeta. Ma attenzione alle etichette: verificate la presenza della certificazione biologica e, per andare sul sicuro, fatevi consigliare dal vostro negoziante di fiducia.

Anche i prodotti cosmetici di qualità sono un ottimo regalo da includere in un cesto. Ma l’etichetta fa sempre la differenza: scegliete solo prodotti con ingredienti naturali.

Cosa dire dei cesti preconfezionati? Noi vi consigliamo di scegliere personalmente i prodotti adatti alla persona a cui state pensando. Regalare un cesto di qualità è una scelta di cultura e di cuore. Ma non soltanto: in questo modo potrete sostenere l’economia locale, ridurre l’impatto ambientale, senza spendere un capitale.

Da Patrizia, Alfonso e Cristina di Ben di Bio, a tutti voi l’augurio di un Natale sereno e… sostenibile!

Ben di Bio si trova a Ladispoli, in Via Ancona 170 (segui le indicazioni stradali), tra i precursori del commercio di prodotti biologici nel Lazio.

