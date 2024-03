A Fregene una full immersion di surf, Feola: “Complimenti alla scuola Sogno del surf  per l’evento”

Si è svolto dal 6 al 10 marzo il Corso Istruttori Surf ISA FISSW Primo Livello. Le prove teoriche si sono svolte al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, quelle pratiche al “Gilda on the beach” presso la Sogno del Surf School di Fregene. L’evento ha avuto un grande successo, con un numero record di iscritti ed un livello di partecipazione eccezionale, in continuità con il lavoro svolto negli anni passati”. A dichiararlo, in un comunicato stampa, è il consigliere comunale Roberto Feola.

“Il corso ha avuto come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per diventare istruttori di Surf e Sup certificati a livello internazionale. Attraverso una combinazione di sessioni teoriche e pratiche, gli insegnanti hanno guidato i partecipanti nel comprendere i fondamenti dello sport, le tecniche di insegnamento, la sicurezza in acqua e molto altro. Un evento, questo, che dà lustro alla Fregene degli sport acquatici, un’iniziativa importante che ha dato modo ai molti appassionati e professionisti del settore di ritrovarsi e di incrementare le proprie conoscenze”.

A Fregene una full immersion di surf

“Sono certo – prosegue Feola – che queste manifestazioni siano di grande importanza per far capire che Fregene, oltre ad essere la nostra perla marittima, è anche una località di sport e di iniziative. Faccio i miei complimenti a Marco Parri e a tutto lo staff della scuola Sogno del surf per l’impegno, la passione e la dedizione che da più di un decennio contraddistingue questa piccola grande realtà”.