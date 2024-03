La Mistercucina Dinamo Ladispoli conquista i playoff con 5 giornate di anticipo

Con la bella vittoria di sabato sera sul parquet dell’Algarve Torrino, una delle squadre piu’ accreditate per il passaggio di categoria, la Mistercucina Dinamo si e’ matematicamente assicurata un posto per i prossimi playoff per la Serie C.

Grande soddisfazione tra le fila blue/orange per un traguardo che a inizio stagione non era nemmeno lontanamente immaginabile; merito dei giocatori ovviamente e del coach Daniele Crocicchia, sono loro a scendere in campo negli allenamenti e nelle partite, ma merito anche di tutta l’organizzazione Dinamo che ha saputo scegliere e dare fiducia alle persone giuste e soprattutto ha saputo creare un movimento, una vera e propria comunita’, che alimenta continuamente il fuoco della passione che ogni benedetta domenica permette alla prima squadra di Capitan Riccardo Fois di trovare forze ed energie nuove.

Sabato sera, in una partita che per 40 minuti ha visto le squadre andare a cento all’ora su e giu per il campo, con una intensita’ da categoria superiore, alla fine ha prevalso si la tattica (un plauso al coach per un approccio difensivo inedito che ha certamente portato i suoi frutti) e la tecnica individuale dei giocatori della Dinamo, ma ha prevalso soprattutto la capacita’ di focalizzare l’obiettivo e mantenere lucidita’, ferma volonta’ e una brillantezza fisica che nei minuti finali ha fatto la differenza.

Il lavoro del preparatore fisico, il Dott. Feoli, in questo ambito e’ stato e continua ad essere enorme, ma senza la disponibilita’ dei ragazzi a sottoporsi a sedute estenuanti di lavoro non porterebbe a nulla, e se i ragazzi sono cosi volenterosi e’ perche’ probabilmente sentono che c’e’ tutta una citta’, o quantomeno una comunita’ ben definita ed estesa, che li sta seguendo e li spinge.

I nuovi ultimi arrivati, Luca Ukmar dalla Supernova Maccarese e Matteo Laza dalla RIM Cerveteri, sembrano poi essersi integrati molto bene, e questo ha gia’ consentito di allungare le rotazioni e sopperire agli infortuni che tutt’ora affliggono alcuni Dinamos.

Tutto cio’ rende raggiungibile il seppur molto sfidante nuovo obiettivo fissato dalla societa’: classificarsi almeno al secondo posto del girone (che e’ la posizione ricoperta attualmente), in modo da poter affrontare il primo turno dei playoff di Maggio in una posizione di vantaggio, contro una squadra che almeno sulla carta potrebbe essere alla portata e con la possibilita’ di giocare l’eventuale “bella” (tutti i playoff si giocano al meglio delle 3 partite) in casa.

In bocca al lupo alla Dinamo e complimenti per quanto finora fatto e gia’ ottenuto.

Parziali e tabellini Algarve vs Dinamo

18-18 28-32 47-50 59-68

Mistercucina Dinamo Ladispoli: Acconciamessa 2, Bernini 3, Profumo N 2, Profumo D 4, Fois (cap) 10, Verdone 7, D’Alonzo 14, Di Francesco 20, Laza 6