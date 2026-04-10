Alla Necropoli della Banditaccia tre giorni di libri, incontri e grandi autori. Appuntamento giovedì 23, venerdì 24 e domenica 26 aprile. Ingresso gratuito.

Tornano a Cerveteri due degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: il Festival Letterario Etrusco e il Premio Strega. Una tre giorni dedicata ai libri e al confronto tra autori locali e nazionali che culminerà con la presentazione, in anteprima nazionale, della dozzina finalista del Premio Strega 2026. Quest’anno, infatti, il prestigioso riconoscimento ha scelto il sito UNESCO della Necropoli Etrusca della Banditaccia come prima tappa del suo tour nazionale.

Il programma si aprirà con il Festival Letterario Etrusco giovedì 23 e venerdì 24 aprile, per poi concludersi con l’evento del Premio Strega domenica 26 aprile. L’ingresso a tutte le giornate è libero e gratuito.

A Cerveteri il Festival Letterario Etrusco e la prima tappa del tour finale del “Premio Strega 2026”

“Due eventi che si stanno consolidando come una tradizione per Cerveteri – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura – frutto di una programmazione che parte da lontano e di un lavoro costante di promozione della lettura sul territorio. Ringrazio di cuore la nostra Biblioteca Comunale, il personale dell’Ufficio Cultura e le realtà locali, come la Mondadori Bookstore di Cerveteri, partner d’eccezione dell’iniziativa. Vi aspettiamo alla Necropoli per vivere tre giornate immerse tra letteratura, natura e storia.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Elena Gubetti:

“Il fatto che Cerveteri venga inserita per il terzo anno consecutivo nel tour di una rassegna storica come il Premio Strega conferma l’attrattività della nostra città per i grandi eventi nazionali. È un privilegio rappresentare la prima tappa assoluta del tour: i dodici finalisti faranno la loro prima uscita pubblica proprio qui, a testimonianza del legame fortissimo tra Cerveteri e il mondo della cultura. Ringrazio il Direttore del Parco Archeologico Cerveteri-Tarquinia, Vincenzo Bellelli, per la consueta e preziosa collaborazione. In concomitanza con il ponte della Liberazione, ci aspettiamo un grande afflusso di visitatori ai quali siamo orgogliosi di offrire un programma di così alto profilo.”

Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma completo dettagliato.