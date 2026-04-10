Show Cooking con Igles Corelli. Appuntamento alle ore 18.30 in via Pontina Vecchia

Orsolini è una delle realtà della distribuzione specializzata di materiali edili, termoidraulica, pavimenti, bagni, cucine e infissi, più importanti e longeve d’Italia con i suoi 40 punti vendita presenti in sette regioni (Lazio, Lombardia, Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Molise) e i suoi 145 anni di storia. Guidata da cinque generazioni dalla famiglia Orsolini, l’azienda fondata nel 1880 è oggi una solida e affermata realtà con oltre 500 dipendenti.

Orsolini, giovedì 16 l’inaugurazione dello Showroom di Pomezia

Punto di riferimento per professionisti, imprese di piccole e grandi dimensioni, architetti, designer e privati, Orsolini offre soluzioni a 360 gradi per ogni esigenza. Dalla progettazione alla consulenza, dalla distribuzione di materiali edili, finiture per interni e complementi di arredo alla consegna a domicilio fino all’assistenza post-vendita, Orsolini è sinonimo di Cultura della Casa. A novembre 2024 Orsolini è stata premiata con la Menzione Speciale “Un secolo di eccellenza” alla 27esima edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno 2024 come una delle cinque aziende italiane radicate in oltre un secolo di eccellenza e tradizione. Nel 2023 ha vinto per la terza volta il Confindustria Ceramica Distributor Award come Miglior Rivenditore d’Italia.

Per partecipare all’evento bisogna registrarsi alla seguente pagina: https://www.orsolini.it/landing/registrazione-inaugurazione/