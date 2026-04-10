Domani sul lungolago l’iniziativa promossa dalla Azienda Sanitaria Locale

Anguillara Sabazia si prepara ad accogliere la giornata “One Health”, promossa dalla Asl Roma 4 e in programma per sabato 11 aprile sul lungolago dalle ore 10 alle ore 16, con un’iniziativa che ha coinvolto attivamente il mondo della scuola.

Nella giornata di ieri, infatti, AICS – tra le associazioni partner della Asl nelle attività di sensibilizzazione – ha incontrato gli studenti della scuola media IC San Francesco, protagonisti di un’esperienza concreta dedicata al corretto utilizzo della plastica e al suo riuso. I ragazzi hanno potuto osservare e sperimentare direttamente come semplici tappi di bottiglia, raccolti nei giorni precedenti all’interno dell’istituto in appositi contenitori forniti dall’associazione, possano trasformarsi in nuovi oggetti di uso quotidiano grazie all’impiego di una speciale macchina per il riciclo.

One Health: scuole e ASL Roma 4 unite tra salute, ambiente e sostenibilità

Un’attività che unisce educazione ambientale e partecipazione attiva, dimostrando come anche piccoli gesti possano contribuire alla riduzione dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse.

La raccolta dei tappi proseguirà anche sabato, in occasione dell’evento principale, quando il molo di Anguillara si trasformerà nel “Villaggio della Prevenzione”. Qui la Asl Roma 4 allestirà numerosi stand informativi e di servizio: i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening sanitari, consulti nutrizionali e ricevere indicazioni su sicurezza e corretti stili di vita in ambito domestico e lavorativo.

Nel corso della giornata è prevista anche la consegna degli attestati ai dirigenti scolastici degli istituti aderenti al programma “Scuole che Promuovono Salute”, a riconoscimento dell’impegno nel diffondere la cultura della prevenzione e del benessere nella comunità scolastica.