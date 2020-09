Share Pin 1 Condivisioni

Nella notte tra il 28 e il 29 settembre la stazione resterà chiusa per consentire le prove di carico sulla campata del sottovia di svincolo

A 12 Roma – Civitavecchia: chiusa per una notte la stazione di Maccarese – Fregene –

Chiude nella notte tra il 28 e il 29 settembre la stazione di Maccarese – Fregene. La chiusura necessaria per consentire le prove di carico sulla campata del sottovia di svincolo, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli.

La chiusura si verificherà tra le 21 di lunedì 28 e le 6 di martedì 29 settembre.

La stazione sarà chiusa in entrata e in uscita, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma e Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra.