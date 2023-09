Un pomeriggio di amicizia e solidarietà per l’evento organizzato nell’ambito del 3° Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione di Cerveteri

Un pomeriggio di amicizia e solidarietà per l’evento organizzato da Scuolambiente in collaborazione con l’Avo Ladispoli e il Centro di Solidarietà di Cerveteri nell’ambito del 3° Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione di Cerveteri. In apertura gli interventi dell’assessore nonché vicesindaco Battafarano, che come è stato ricordato è stata l’ideatrice e la promotrice di questo evento, del Sindaco Gubetti del consigliere dell’Area Metropolitana Pascucci e dell’Assessore ai Servizi Sociali Badini. Ha preso poi la parola il dottor Segnini. conduttore dell’evento e volontario esperto dell’Associazione Scuolambiente che ha ricostruito le attività che l’Associazione ha svolte nelle scuole in questi tre anni, sottolineando l’importanza di parlare soprattutto ai giovani dei temi dell’inclusione, in modo serio e scientifico sfatando ogni pregiudizio.



E i lavori che i ragazzi in questi anni hanno prodotto, illustrati durante la conferenza da Segnini, dimostrano quanto i giovani siano in grado di recepire e rielaborare in modo originale e consapevole i contenuti proposti. Segnini ha poi invitato l’Amministrazione a organizzare un evento per gli studenti in occasione del 21 marzo, Giornata Mondiale contro il Razzismo, per dare modo ai ragazzi di esprimere i loro contenuti. E’ stato poi proiettato il video dell’Associazione Sulla Strada, introdotto da Lalla Enea, che racconta l’importante intervento di questa realtà in Guatemala in favore soprattutto dei bambini.

A seguire, introdotto da Rosario Sasso, l’intervento dello scultore salvadoregno Napoleón Alberto Romualdo che ha raccontato la sua esperienza maturata in un paese martoriato dalla guerra civile, mostrando come sia possibile attraverso il lavoro artistico recuperare valori e relazioni terribilmente compromessi. Al termine l’Associazione Scuolambiente, ringraziando tutti i volontari per il contributo organizzativo, ha voluto, come sua consuetudine, concludere con un momento di convivialità offrendo ai presenti un brindisi per la pace.