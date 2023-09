Civitavecchia, evento charity “Franco Ciambella & friends”

Venerdì 15 settembre 2023, alle ore 21, nel porto storico di Civitavecchia, arriva “Franco Ciambella & friends”, evento charity che destinerà l’intero incasso delle libere donazioni all’associazione “Susan Komen Onlus” per la lotta ai tumori al seno.

“Genius loci” italiano e artigianalità conditi da romanticismo. Un ritorno all’essenza del saper fare, al dna che rende l’Italia un Paese unico al mondo. Venerdì 15 settembre 2023, alle ore 21, nel porto storico di Civitavecchia, davanti alla Darsena romana, arriva “Franco Ciambella & friends”, evento charity che destinerà l’intero incasso delle libere donazioni all’associazione “Susan Komen Onlus” per la lotta ai tumori al seno.

Dalla suggestiva scalinata settecentesca di porta Livorno sfileranno fini lavori di alto artigianato artistico degli stilisti Franco Ciambella accanto a Gianni Calignano e Nino Lettieri. Sfilerà anche un estratto della mostra internazionale “I 60 anni del made in Italy” della giornalista di moda Fiorella Galgano, per gentile concessione della figlia Alessia Tota Galgano.



I momenti di pura moda si alterneranno ad esibizioni live del cantante Valerio Scanu e di Lucymay Di Stefano (prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano)

Accanto a questi ospiti si susseguiranno una serie di omaggi e riconoscimenti: alla geniale e visionaria progettazione dell’architetto Alfiero Antonini; all’intraprendenza e alla professionalità che la giornalista Fiorella Galgano ha usato per promuovere il “Made in Italy” in tutto il mondo; alla passione, all’arte e allo smisurato talento che la prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, Claudia Zaccari, ha messo nella danza. Come tutte le personalità appena nominate, anche la Zaccari è un’amica speciale di Civitavecchia, lei che per prima è stata protagonista dei palcoscenici artistici della città e che poi ha fornito molti ospiti della danza, per altrettanti spettacoli qui ammirati.

“Franco Ciambella & friends” è la continuazione di una tradizione radicata nel territorio perché iniziata 20 anni fa con “Frammenti”, ma poi evolutasi sempre di più verso contenuti congeniali allo stilista civitavecchiese che in questo nuovo evento ha voluto fortemente persone a lui care, vicine per arte, sensibilità e conoscenza. “Franco Ciambella & friends” risulta quindi essere un contenitore nuovo e moderno, non più caratterizzato da “frammenti” di spettacoli importanti, ma da un insieme di contributi artistici studiati ad hoc per dare vita ad una serata unica ed irripetibile per tutto il pubblico.

Da Milano a Parigi, da New York a Miami, il Made in Salento fa sognare le donne di tutto il mondo. A Porta Livorno arriva Gianni Calignano, lo stilista originario di Nardò (Lecce), che è riuscito nell’impresa di portare le sue collezioni da haute couture sulle passerelle più prestigiose. Dagli inni anni ’70 di George Harrison “Give me love, give me peace on Earth”, “Pace, amore e rivoluzione” è il tema che ispira una capsule collection che si compone di t-shirt, kimono e minigonne: i toni dei tessuti sono morbidi e le stampe non richiamano elementi convenzionali. I ricami sono essenziali ma costituiscono distintamente un elemento di pregio dell’abito di Calignano. La sua donna ha un temperamento dominante e un carattere rivoluzionario: indossa capi che la rendono libera e appagata.

Da Pompei a Dubai. Stilista di successo nell’alta couture italiana ed europea per le sue realizzazioni esclusive e raffinate, Nino Lettieri riceve continui consensi nel mondo della moda e della sartoria come abile esperto di abiti da sera e da sposa. Abituato fin da piccola alle stoffe dell’atelier di sua madre, lo stilista Nino Lettieri ha alle sue spalle anni di esperienza e passione nell’ambito della creazione artistica, imparando i segreti del mestiere nelle maison per cui ha lavorato come Ferrè, Trussardi, Gherardini, Fendi e diverse case di moda di Firenze. Negli anni ’90 apre il suo atelier a Pompei (Napoli) dove crea capi che lo portano a sfilare in molte città italiane ed internazionali ed è per questo che viene invitato a presentare le sue collezioni alla fashion Week Altaroma Alta Moda da più di 15 anni. Nel giro di pochissimo anni porta le sue creazioni a New York, Parigi, Miami, Dubai, Boston e adesso a Civitavecchia.



Alessia Tota Galgano porterà qui una storica selezione di abiti di archivio firmati Enrico Coveri, Gianfranco Ferrè, Lancetti, Krizia e Versace che compongono la mostra “60 anni di Made in Italy”, ideata dalla giornalista e storica della moda, Fiorella Galgano, ed esposta nelle Capitali di tutto il mondo. La mostra rende omaggio al genio sartoriale di alcune figure di spicco della moda e del design italiano che, oltre a contribuire alla nascita del “Made in Italy”, sono riuscite nel tempo ad imporre il proprio gusto estetico in tutto il mondo, determinando quello che oggi è l’inconfondibile “stile italiano”.



Franco Ciambella, da sempre sinonimo di “Sogno” nella moda, presenterà la nuova collezione Couture, rigorosamente fatta a mano all’interno del proprio atelier, dal nome “Hypercromatic” ed ispirata alla vita che viene rappresentata attraverso i suoi colori. I colori, metafora della vita, dissonanti o armonici, a volte si scontrano sullo stesso outfit, per dire che talvolta anche la vita con le sue incoerenze può essere stimolante, e ci invita a nuove percezioni nel quotidiano. La luce e il colore sono quindi i pilastri su cui i tessuti, di grammatura leggera (taffetà, organze, rasi) ma con nature diverse, vanno a creare volumi inaspettati. La collezione nasce da una riflessione sul mito della misteriosa “Danza dei sette veli” di Salomè.

Lo straordinario Valerio Scanu è cantautore e noto personaggio televisivo. Dopo la sua partecipazione al talent show “Amici” di Maria De Filippi, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica “EMI music” per poi passare al suo marchio “NatyLoveYou”. Vincitore del Festival di San Remo nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che…” e nel 2016 con “Finalmente piove”, ha vinto vari riconoscimenti tra cui quattro “Wind music Awards”, un TRL Award e un Venice Music Awards.

Ad esibirsi sarà anche la ballerina Lucymay Di Stefano. Catanese, classe 1993, dopo aver iniziato il suo percorso artistico alla Scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, a soli 12 anni viene ammessa alla scuola di ballo Accademia Teatro alla Scala, accedendo per merito e interpretando una serie di ruoli infantili (Schiaccianoci, Sogno di una notte di mezza estate). Seguono traguardi che la portano, a 18 anni, a diplomarsi e quindi ad entrare nella compagnia del Teatro alla Scala di Milano dove interpreta ruoli da solista e prima ballerina.



Dal 2017, seguendo un suo sogno, dirige in Sicilia una scuola di ballo professionale. Protagoniste della serata per trucco e maquillage saranno Alessandra Barlaam che si occupa di cosmetica e formazione per l’Azienda Gamax e Federica Cercaci, esperta nel suo settore per cinema e moda. Le acconciature delle modelle in passerella saranno curate dalla Compagnia della Bellezza di Patrizia Piscitello.



Presenteranno la serata Chiara Giallonardo, ex indossatrice di Ciambella, conduttrice televisiva (giornalista di RAIUNO) e radiofonica (Rai Isoradio) e Valentina Andreatini, presentatrice, modella e attrice. “Franco Ciambella & friends” è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius” e vanta supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Ernesto Tedesco oltre al patrocinio dell’Autorità Portuale con il Presidente Pino Musolino. Le luci saranno architettate da Massimo Peroni, le riprese da Salvatore Rocchetti. La veste grafica dell’evento è di Valerio Mandrici.



La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di media partner come Trc Giornale, Civonline, La provincia, Radio Stella, Idea Radio, Bignotizie.it, Terzobinario.it e grazie al finanziamento da parte di molte attività commerciali della città e del territorio che si ringraziano pubblicamente: Coop Tecnomate (squadra antinquinamento), Port utilities spa, Ferro e metallo di Francesca Moroni, Todis, Conad Nord Ovest, Cafimar Rimorchiatori Laziali, RF Costruzioni, EGH ingegner Drosi, Bonini onoranze, Valentini immobiliare, SGE di Barbara Iacurto, Bellettieri, Seport, Orsolini, CM restauri, Marco Mancini Orafo, Carrazza Assicurazioni, Spedimar, Gamax, Compagnia della Bellezza, Firicano, Spurio Farmacia, BCC Roma – agenzia di Civitavecchia, Ristorante Tenuta dell’Argento.



Gli inviti per la serata possono essere ritirati già da oggi prenotando al numero

0766/28870 o presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 e presso il

negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30