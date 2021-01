Share Pin 0 Condivisioni

Da lunedì 11 gennaio la loro piattaforma online tornerà ad accettare prenotazioni per studiare nei locali della città

Zona Gialla, buona notizia per gli Studenti di Ladispoli –

I ragazzi di Studentidiladispoli.it non nascondo la loro contentezza per il ritorno alla zona gialla in Regione Lazio.

“Da lunedì 11, infatti, potremo tornare a studiare nei locali PRENOTANDOCI SUL SITO studentidiladispoli.it per garantire il tracciamento per la nostra salute, aiutando i commercianti e avendo posti per studiare”.

Lo scrivono sulla loro pagina Facebook.

“Siamo molto felici, ma vi suggeriamo di non abbassare la guardia: rimaniamo vigili fino a quando non sarà svanito il pericolo Covid-19 che, ad oggi, ancora non sappiamo quando sarà”.

“Quindi mascherine, distanziamento sociale, libri e un buon caffè per provare a sentirci meglio”.