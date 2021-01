Share Pin 35 Condivisioni

La dinamica è ancora da accertare, ma sarebbe scivolato in acqua col mare grosso

Fiumicino, tragedia sulla piattaforma petrolifera: muore un uomo –

Si è consumata una tragedia al largo della costa di Fiumicino, a bordo della piattaforma petrolifera ancora a 4 miglia dalla costa.

Oggi nel pomeriggio, un ispettore di carico di 56 anni è scivolato in mare ed è deceduto.

Le dinamiche dell’incidente non sono chiare: durante le operazioni sulla piattaforma sarebbe caduto in acqua col mare grosso.

La Capitaneria di porto ha avviato immediatamente le operazioni di soccorso appena allertata.

L’uomo è stato recuperato e caricato a bordo di una motovedetta e soccorso da un’autoambulanza del 118 con defibrillatore, pronta in darsena, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Ulteriori dettagli sono giunti direttamente dal Sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia dell’uomo, – scrive Montino – colpita da questa tragedia che ci ricorda le tante, troppe persone che perdono la vita mentre svolgono il proprio lavoro”.

“Una strage silenziosa che ha contato, solo nei primi 10 mesi del 2020, 1.036 persone”, ha poi ricordato il primo cittadino di Fiumicino.