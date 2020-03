Zingaretti: “20 milioni di euro ai comuni del Lazio per i buoni spesa alle famiglie”

Condividi Pin 4 Condivisioni

Zingaretti: “20 milioni di euro ai comuni del Lazio

“Martedì in Giunta regionale 20 milioni di euro ai Comuni del Lazio per buoni spesa alle famiglie che hanno bisogno”.

Lo ha appena twittato il presidente della Regione Lazio. In arrivo, quindi, liquidità per i comuni al fine di soddisfare le grandi esigenze legate alle tante famiglie che sono in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Questi fondi si aggiungono ai 4,3 milioni di euro appena annunciati dal presidente del consiglio Giusppe Conte.