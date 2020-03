Condividi Pin 2 Condivisioni

Coronavirus, Conte: ” 4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per fornire generi alimentari ai cittadini in difficoltà”-

“Lo Stato c’è.

“Ho firmato Dpcm e giriamo 4,3 miliardi ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa.”

“Nessuno sarà lasciato solo”, ha aggiunto Conte.