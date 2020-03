Emergenza Covid-19, numero di telefono per le donne vittime di violenza

Condividi Pin 0 Condivisioni

Un servizio gratuito per tutte le Donne che subiscono ogni forma di violenza tra le mura domestiche

Un servizio gratuito per tutte le Donne che subiscono ogni forma di violenza tra le mura domestiche.

È già attivo e a disposizione il numero telefonico 3294104217, raggiungibile anche via SMS e WhatsApp, dove poter contattare personale altamente qualificato che potrà azionare in maniera immediata una rete di intervento anche con l’ausilio delle autorità competenti.

In seguito all’emergenza coronavirus, le donne costrette a restare in casa sono ancora più esposte al rischio di maltrattamenti. Per questo come Amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto istituire questo servizio.

Si ricorda che esistono numerosi strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza come gli allontanamenti civili, le misure cautelari penali (es. divieti di avvicinamento del maltrattante), attivabili anche in questo momento di emergenza.

Sempre attivo il numero nazionale anti-violenza 1522.

Nessuna donna deve restare indietro, oggi più che mai.

