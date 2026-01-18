Inizia il 2026 della Pro Wrestling Roma con l’ex WWE Ricardo Rodriguez e la leggendaria voce del catch Tony Fusaro

Wrestling a Roma: Il 25 gennaio l’evento “Action Especial” al Crossroads Live Club

Il 2026 della Pro Wrestling Roma si apre nel segno dello spettacolo. Domenica 25 gennaio, al Crossroads Live Club di Roma, va in scena “Action Especial”. Il primo appuntamento dell’anno per la PWR, una delle realtà più attive del Centro Italia.

Lo show promette una serata ricca di azione e ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i protagonisti annunciati c’è Ricardo Rodriguez, wrestler californiano conosciuto anche per la sua parentesi in WWE come manager di Alberto Del Rio, più volte campione WWE e dei pesi massimi della federazione.

“Action Especial” sarà anche l’occasione per celebrare la storia del wrestling italiano. Ospite d’onore sarà Tony Fusaro, storica voce del catch trasmesso in Italia negli anni ’80. Nel corso della serata Fusaro verrà introdotto nella Italian Wrestling Hall of Fame.

Sul ring, però, non ci sarà spazio solo per gli onori. In programma diverse sfide titolate, a partire dal match per il titolo PWR. Il campione Axel Fury difenderà la cintura contro Christian Gladio. Gigante romano alto due metri, appena nominato primo sfidante dal general manager della promotion, l’icona mondiale del wrestling Al Snow.

Occhi puntati anche sulla divisione tag team. I titoli di coppia detenuti dalla Roman Dinasty, composta da Flavio Augusto e Dave Blasco, saranno messi sotto assalto dal team formato da Ricardo Rodriguez e Viktor Atlas.

E non mancherà un confronto che va oltre le cinture. Domenica 25 gennaio si sfideranno Karim Brigante e Nic Fedeli. Da una parte un wrestler formato oltreoceano alla scuola di Harley Race, con apparizioni in oltre 20 nazioni. Dall’altra un talento che da oltre un anno sta facendo parlare di sé, già campione Rising Star con la IWA e vincitore dell’edizione 2025 del torneo “Master of Catch”. Un incrocio particolare, perché Fedeli è stato formato proprio da Brigante e ora lo affronta a viso aperto all’inizio del nuovo anno.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 16:00 di domenica 25 gennaio. I biglietti sono disponibili al numero 3348746722, su eventbrite.it e anche al botteghino il giorno dello show.