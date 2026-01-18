di Giovanni Zucconi

A confronto i numeri degli incidenti stradali a Cerveteri e a Ladispoli. A Ladispoli crescono troppo, ma a Cerveteri sono troppi quelli mortali

Abbiamo recentemente messo a confronto Cerveteri e Ladispoli sul piano delle attività economiche e commerciali. Parlare con i numeri invece che con le sensazioni o, peggio, con i pregiudizi, rende i ragionamenti sempre più utili e più concreti.

Oggi ci occuperemo di un altro tipo di confronto. Quello relativo al numero degli incidenti automobilistici che si verificano a Ladispoli o a Cerveteri. Quali sono i pregiudizi, i bias cognitivi come dicono quelli che parlano bene, in questo caso? Non credo di essere il solo a pensare che, da dopo il 2020, da dopo il COVID, sia notevolmente peggiorata la qualità della guida degli automobilisti. O meglio, che sempre meno gente rispetti tutte e sempre le regole del codice della strada.

Sarà una corretta impressione? Vediamo se ci può venire in aiuto l’ISTAT con i suoi dati relativi agli incidenti che accadono nelle nostre città. Una precisazione. Questi dati sono relativi ai soli incidenti con morti o feriti. E si fermano al 2024. Quindi non sono compresi quei piccoli incidenti, tipo tamponamenti, che comportano solo un danno alle automobili. Sono quindi numeri evidentemente largamente per difetto.

Prenderemo in considerazione i dati del 2019, un anno prima del COVID, quando forse eravamo tutti un po’ più “normali”, e quelli del 2024. E ci riferiremo alle sole città di Cerveteri e di Ladispoli. Vedremo che i risultati sono molto significativi in termini numerici, soprattutto per Ladispoli. Ma che, in tutte e due le città, si evidenziano dei dati comunque molto negativi.

Da una parte c’è Ladispoli, dove in cinque anni gli incidenti aumentano in modo evidente. Dall’altra c’è Cerveteri, dove il totale degli incidenti scende leggermente. Ma con un dato che pesa come un macigno: il numero delle vittime rimane alto e costante.

Vediamo intanto i numeri relativi al 2019 e 2024 a confronto.

Cerveteri

2019: 61 incidenti, 3 morti, 73 feriti

2024: 55 incidenti, 3 morti, 67 feriti

Ladispoli

2019: 50 incidenti, 0 morti, 64 feriti

2024: 87 incidenti, 0 morti, 125 feriti

I dati più preoccupanti, perché evidenziano una chiara tendenza, sono quelli di Ladispoli. In cinque anni ci sono stati un +74% di incidenti. E i feriti sono quasi raddoppiati.

Ladispoli passa dai 50 incidenti con feriti nel 2019, agli 87 nel 2024. Non è un incremento lieve o marginale. Significa un +74% in cinque anni. Per non pensare che il 2024 sia stata un’eccezione, ricordiamo che nel 2023, a Ladispoli, ci sono stati ben 80 incidenti con feriti.

E con il numero di incidenti cresce, di conseguenza, in modo ancora più evidente, il numero delle persone ferite. Nel 2019 furono 64, e nel 2024 sono state 125. Praticamente un raddoppio.

Il numero dei morti resta a zero in entrambi gli anni. Ed è ovviamente un elemento importante. Ma non basta a rendere meno pesante quello che emerge dai dati. Più incidenti e più feriti, anno dopo anno, diventano un campanello d’allarme che vale la pena ascoltare.

Passiamo adesso ai numeri di Cerveteri. A Cerveteri il trend è diverso. Nel 2024, rispetto al 2019, gli incidenti scendono da 61 a 55 (circa -10%). E calano anche i feriti, da 73 a 67.

Ma c’è un dato che blocca qualsiasi lettura positiva. Le vittime restano 3, esattamente come nel 2019. E questo significa una cosa semplice: anche se i sinistri complessivi diminuiscono, la loro mortalità complessiva rimane drammatica.

Può essere un caso? Che cosa è successo negli anni intermedi che non abbiamo considerato? Scopriamo che cambia sostanzialmente poco. A Cerveteri si muore troppo spesso per incidente stradale. Negli anni che vanno dal 2019 al 2024, a Cerveteri, sono morti complessivamente ben 11 persone per incidente stradale. Mentre a Ladispoli ne sono morte solo 3.

Come si spiega tutto questo? Credo che una delle risposte possibili, se vogliamo escludere una diversa perizia dei guidatori, è che a Cerveteri ci sono molte più strade extraurbane rispetto a Ladispoli. Cerveteri ha un territorio grandissimo. Se non mi sbaglio è il terzo per estensione tra i Comuni italiani. Ed è ragionevole pensare che gli incidenti che accadono in strade extraurbane siano potenzialmente più pericolosi. Questo al netto della qualità delle strade nei due Comuni. Che sicuramente conta nel determinare le statistiche che abbiamo letto.

Questi sono i freddi numeri delle statistiche ufficiali. Freddi, ma non neutri. Perché dietro ogni numero c’è sempre una strada precisa, un incrocio, un’ambulanza, una chiamata in famiglia. Ed è anche da qui che si misura la qualità della vita di una comunità. Da quanto è sicuro tornare a casa.