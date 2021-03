Share Pin 7 Condivisioni

Ancora sconosciute le cause dei disservizi

WhatsApp, Instagram e Facebook stanno tornando a normalità –

Sembra rientrare il disservizio di WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger che dalle 18 ora italiana e per circa 1 ora, hanno avuto problemi di connessione, di accesso e difficoltà per gli utenti a postare messaggi. Sul sito downdetector.com si vede che le app stanno pian piano tornando alla normalità, si evince dai grafici in discesa delle segnalazioni degli utenti.

