Ladispoli organizza una raccolta fondi per la creazione di una scultura a ricordo di Angelo Vassallo –

La città di Ladispoli organizza una raccolta fondi per la creazione di una scultura a ricordo del Sindaco Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010 in un attentato la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura.

A renderlo noto uno degli organizzatori dell’iniziativa, Rosario Sasso.

La raccolta fondi è aperta ed è raggiungibile per la donazione presso il sito www.gofundme.com. All’interno del portale la richiesta per partecipare viene aperta dalla seguente descrizione: “Ladispoli è una città in provincia di Roma ed è stata sempre attenta alla vicenda di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore difensore della legalità e dell’ambiente ucciso nel 2010 in un attentato di sospetta matrice camorristica. Le associazioni ed i cittadini di Ladispoli e Cerveteri intendono realizzare una scultura a lui dedicata che sarà posata nel giardino di viale Mediterraneo a lui intitolato. I fondi serviranno a coprire le spese del materiale, l’opera sarà realizzato dallo scultore Napoleon Alberto R. Lo stesso giardino dove sono presenti oltre 60 alberi messi a dimora con l’iniziativa “Marcia degli Alberi”. Ambiente e Legalità, 2 argomenti molto importanti per tutta la comunità.”

Raccolti fino a questo momento 160 euro, obiettivo 2.500 euro.

Per partecipare alla raccolta cliccare il seguente link:

https://www.gofundme.com/f/wvsbex-una-scultura-per-angelo-vassallo?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet