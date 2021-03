Share Pin 1 Condivisioni

Sì a DL Sostegni, Draghi: “Lotta a povertà”

I “capisaldi di questo decreto sono il sostegno alle imprese e al lavoro e lotta contro la povertà”. Così il presidente del Consiglio Draghi dopo l’Ok al Decreto legge Sostegni.

“I pagamenti cominciano l’8 aprile per chi ha fatto domanda: 11mld entreranno nell’economia”. Via i codici ateco.

Poi, “aiuti ai lavoratori della montagna, al turismo e per gli autonomi, inclusi quelli del settore agricolo”. Uno stanziamento anche per chi ha perso l’impiego e la disoccupazione”. Pertanto sarà esteso il reddito di emergenza”