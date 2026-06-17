Accademia Arti e Mestieri, successo per il workshop barista: formazione e inclusione per i giovani di Ladispoli

Continua il percorso dell’Accademia Arti e Mestieri, promossa dalla cooperativa Stellantia in collaborazione con il Comune di Ladispoli.Una giornata di formazione aperta a tutti, con la Deseo Academy che ha accolto con entusiasmo, curiosità e voglia di imparare ragazzi di tutte le età.

Workshop: Formazione Barista

Ieri mattina il formatore Luca Cellizza ha accompagnato i partecipanti del progetto “Arte e Mestieri” in un percorso dedicato alla scoperta del mondo del caffè e delle competenze fondamentali della professione del barista.

Un’esperienza fatta di ascolto, condivisione ed esercitazioni pratiche, resa possibile grazie al progetto promosso da Riccardo Rosolino, consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, e Biagio Camicia, delegato alla Formazione, e ospitata presso la Deseo Academy.

Ogni tecnica è stata osservata con attenzione, ogni gesto affinato passo dopo passo. Una giornata che ha avuto un significato speciale, all’insegna dell’inclusione, della crescita personale e della soddisfazione di mettersi in gioco.

Dalla teoria alla pratica, con il costante supporto del formatore, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza di apprendimento autentica, dimostrando come passione, impegno e opportunità possano trasformarsi in percorsi concreti di crescita e valorizzazione delle proprie capacità.

All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore al Turismo Marco Porro e il sindaco Alessandro Grando, che hanno voluto portare il loro saluto ai partecipanti e sottolineare l’importanza di progetti capaci di offrire ai giovani occasioni di formazione e inserimento nel mondo del lavoro.