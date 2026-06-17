Bracciano, giovedì 18 giugno sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica, giovedì 18 giugno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Bracciano. In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- zona Principe di Napoli, zona Centro Storico/Castello, zona via delle Ferriere e via del Lago, zona Odescalchi, via Braccianese Claudia, zona via del Pero/Altare del Lupo/via delle Molare e zone limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.