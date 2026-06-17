 
Lago di Bracciano

Bracciano, giovedì 18 giugno sospensione idrica programmata

17 Giugno 2026
Civitavecchia, lavori di manutenzione alla rete idrica





Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica, giovedì 18 giugno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Bracciano. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

    • zona Principe di Napoli, zona Centro Storico/Castello, zona via delle Ferriere e via del Lago, zona Odescalchi, via Braccianese Claudia, zona via del Pero/Altare del Lupo/via delle Molare e zone limitrofe.

    Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

    Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.