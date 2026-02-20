Volley Ladispoli: Le due rappresentative Under 12 Femminili procedono spedite nei Campionati Fipav del Comitato Terr. di Roma –

Quest’anno la Volley Ladispoli ha iscritto al Campionato Fipav Under 12 Femminile due squadre. Una squadra sta disputando il Campionato 6×6, l’altra il 4×4.

E’ un programma diversificato per un gruppo ampio di ragazze nate nel 2014, studiato dai loro tecnici Mauro, Gabriella e Debora per permettere loro di migliorarsi nel gioco secondo le loro attuali capacità e dar modo di valorizzare al meglio le loro attitudini.

Complessivamente, ogni fine settimana, sono ben 18 le ragazze che scendono in campo per battagliare con le pari età delle Società di Roma e provincia.

E’ la fascia di età più giovane che dopo il Minivolley affianca tutte le altre rappresentative U13F, U14F, U16F e U18F e che nel loro insieme rappresenta per intero il nutrito vivaio femminile della Volley Ladispoli.

Al momento per le Under 12F si è concluso il girone di andata ed il bilancio è molto positivo, sia per la crescita tecnica delle ragazze che per la loro posizione in classifica al termine del girone di andata.

La 6×6 dopo la bella vittoria registrata Domenica scorsa contro l’agguerrita formazione del Green Volley è in vetta alla classifica del girone G; la 4×4 invece è ben posizionata al secondo posto e per entrambe le rappresentative la qualificazione alla seconda fase del Campionato sembra per il momento assicurata.

Come tutti gli anni, questi primi risultati sono di buon auspicio e con l’arrivo della primavera, speriamo arrivi il tempo anche delle emozioni forti.