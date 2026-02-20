Sei atleti qualificati e undici gare in programma: raddoppia la presenza rispetto allo scorso anno

Tyrsenia Sporting Club protagonista alle Finali Regionali di Nuoto –

Nei weekend del 21–22 febbraio, 27–28 febbraio, 1 marzo e 7–8 marzo, la Piscina di Pietralata ospiterà le Finali di Nuoto del Campionato Regionale Categoria, uno degli appuntamenti più importanti della stagione agonistica. Tra le società protagoniste spicca il Tyrsenia Sporting Club, che conferma la propria crescita sportiva con numeri in netta espansione rispetto allo scorso anno.

La squadra romana sarà infatti presente con sei atleti qualificati (tre maschi e tre femmine) per un totale di undici gare, raddoppiando sia il numero dei partecipanti sia quello delle finali disputate nella passata edizione.

Ottimi i risultati del settore femminile, dove Chiara De Angelis (2013), al primo anno nella categoria, conquista ben tre finali nei 50, 100 e 200 rana. Stesso percorso per Giulia Cirocchi (2013), anch’essa al debutto nella categoria, che centra la finale dei 50 delfino. Completa il quadro Sveva Mercante (2010), qualificata nella finale dei 100 dorso.

Importante anche il contributo del settore maschile. Robin Azzu (2010) si distingue nelle gare di fondo e mezzofondo, accedendo alle finali dei 400, 800 e 1500 stile libero. David Visilica (2011) sarà protagonista nei 100 e 200 stile libero, mentre Giuseppe Mezzopane (2011) rappresenterà il club nella finale dei 100 rana.

Un risultato che premia il lavoro quotidiano svolto in allenamento e testimonia la crescita tecnica e numerica del Tyrsenia Sporting Club. Ora l’obiettivo è continuare a migliorarsi e scalare posizioni importanti nelle classifiche regionali, con lo sguardo rivolto al futuro.

Da tutta la società arriva un grande incoraggiamento agli atleti impegnati in vasca, con l’augurio di affrontare le finali con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra.