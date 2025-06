Nuovo alloro per le ragazze RIM che hanno conquistato il Torneo Federale Under 20 in una finale mozzafiato contro Dea Volley

Volley: Cerveteri trionfa in Under 20

La RIM Sport Cerveteri può festeggiare un nuovo successo: le ragazze dell’Under 20 hanno conquistato il Campionato Federale organizzato da FIPAV Roma. Domenica 8 giugno, le ragazze guidate da coach Miliante Ribeiro hanno superato, al Pala To Live, la formazione di Dea Volley (Colleferro), riscattando il secondo posto dell’Under 18 Territoriale dello scorso anno. Una prestazione che ha confermato la crescita delle pallavoliste del vivaio RIM, forti delle esperienze vissute in questi anni con la Serie C.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il coach a mente fredda – perché abbiamo reagito, dimostrando un bel carattere. La partita è stata intensa e siamo rimasti lì, dall’inizio alla fine. Vincere questo titolo è estremamente importante per dare fiducia e per ripartire con maggiore consapevolezza. Siamo riusciti anche a far giocare le più giovani e portare all’esordio una classe 2011, Valentina Mundula. Insomma, veramente un bel lavoro”.

“Questo primo posto ripaga tutti gli sforzi delle nostre atlete e del nostro staff” hanno dichiarato Ilenia e Maura Rinaldi, patron della RIM Sport Cerveteri. “Vogliamo ringraziare coach Parpaglioni e coach Miliante Ribeiro per aver traghettato le ragazze alla vittoria, ma anche la Giò Volley Aprilia che, forte della nostra collaborazione, ha permesso a Giorgia Campopiano di prendere parte ai match. Complimenti a tutti, genitori e sostenitori inclusi ovviamente!”.

La cronaca della partita

Partite forte, le verdi blu hanno disputato un primo set veramente convincente, esprimendo un gioco di alto livello senza sbavature o errori dovuti alla tensione, 25-22 il punteggio. Nel secondo set, invece, le giallonere della Dea Volley sono salite in cattedra e non hanno concesso spazio a una RIM sottotono rispetto al primo parziale (15-25). Da brividi i 2 set successivi: le ragazze della RIM hanno ripreso a lottare su ogni pallone e il livello della partita è cresciuto molto. Tuttavia, è stata sempre Dea Volley a prendersi il terzo set ai vantaggi (24-26) e a portarsi avanti 2 a 1. Nonostante lo svantaggio, Campopiano e compagne hanno dimostrato di voler rientrare in partita a tutti i costi e il quarto set si è concluso sempre ai vantaggi, ma, stavolta, in favore della RIM. E’ stato allora il quinto a decidere l’incontro, punto a punto fino alla fine, è stato un solo break a fare la differenza, 15-13 e 3 a 2 in rimonta.

I Parziali

RIM Sport Cerveteri – Peter Pan Dea Volley: 3-2 (25-22; 15-25; 24-26; 26-24; 15-13)

Le formazioni

RIM Sport Cerveteri: Giorgia Campopiano, Ginevra Cherubini, Martina Mundula (L), Valentina Mundula, Claudia Pallotta, Sara Parpaglioni, Francesca Ramacci, Sara Rini, Ester Spada. All. Rodrigo Miliante Ribeiro, Elisa Parpaglioni.

Peter Pan Dea Volley: Giulia Alongi (L), Elisa Amadei, Martina Bonifaci, Margherita Canu, Helen Fisichella, Asia Francucci, Angelica Lapiccirella, Asia Mercanti, Ilaria Onesta (L), Sara Pisicchio, Chiara Scippo. All. Adan Findo, Federico Scarante.