Un intervento rapido e coordinato restituisce decoro e sicurezza al corso d’acqua, le gomme abbandonate saranno smaltite gratuitamente dalla ditta specializzata

“Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, un sentito ringraziamento alla Protezione Civile per il tempestivo e prezioso intervento effettuato questa mattina in Via dell’Infernaccio, lungo il tratto del fiume Vaccina, dove sono stati recuperati circa 30 pneumatici abbandonati nel corso d’acqua, evidentemente lanciati dal ponte soprastante.

Rimossi 30 pneumatici dal fiume Vaccina: grazie alla Protezione Civile e a Ventura Gomme

Un ringraziamento particolare va al responsabile della Protezione Civile, Renato Bisegni, per la sua costante dedizione al territorio e per il coordinamento dell’operazione, condotta con efficienza e spirito di servizio.

Un sentito grazie anche alla ditta Ventura Gomme, che si è prontamente offerta di provvedere gratuitamente allo smaltimento degli pneumatici raccolti, dimostrando grande senso civico.

Condanniamo con fermezza questi gesti di inciviltà, che danneggiano l’ambiente e offendono il senso di comunità. Invitiamo i cittadini a segnalare e denunciare comportamenti simili, contribuendo attivamente alla tutela del nostro territorio.

L’ambiente è un bene comune che va difeso ogni giorno, insieme”.

A dichiararlo in una nota è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti