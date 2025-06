L’ingorgo è nei pressi dell’uscita Cerveteri Ladispoli in direzione della città portuale

Automobilisti bloccati a ridosso dell’uscita Cerveteri e Ladispoli sulla autostrada a 12. La motivazione sarebbe duplice: in primis le riprese di uno spot (sembrerebbe di autostrade per l’Italia) girato in carreggiata a cui si aggiunge il disagio causato da un cavo elettrico finito in strada. Un mix esplosivo in grado di rallentare notevolmente il traffico in direzione Civitavecchia.