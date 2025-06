Nave Palinuro in Missione: Da Imperia a Civitavecchia con gli Allievi della Scuola Navale Militare

Nave Palinuro lascia il porto di Imperia e dirige verso Civitavecchia, dove imbarcheranno a bordo gli Allievi del 1° Corso “Aeneas” della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.

Dopo un intenso periodo di formazione teorica in aula, i giovani allievi avranno l’opportunità di approfondire l’arte della navigazione e sperimentare in prima persona la vita di bordo su una nave a vela militare, entrando a far parte, a tutti gli effetti, dell’equipaggio.

Al termine della sosta, la goletta proseguirà la campagna d’istruzione facendo tappa nei porti di Spalato (Croazia), Trieste e Ancona, dove si concluderà questa significativa esperienza formativa per gli allievi del Morosini.

A Civitavecchia, la nave sarà aperta alla popolazione e sarà visitabile nei seguenti orari: