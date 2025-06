Regione Lazio, Bertucci: “Finanziamenti ai Comuni per i parcheggi, bene l’ok della Commissione Lavori Pubblici”

“Prosegue il lavoro relativo per la delibera approvata nelle scorse settimane dalla Giunta Regionale del Lazio su proposta dell’assessore Ghera che va a stanziare 8,7 milioni di euro per il triennio 2025/2027 da destinare ai Comuni del Lazio per la realizzazione e la riqualificazione di parcheggi pubblici. Oggi la Commissione Lavori Pubblici ha dato il via libera ai criteri per accedere ai finanziamenti del piano pluriennale parcheggi”, spiega Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

“Un’iniziativa importante, rivolta a tutti i Comuni del Lazio ad eccezione di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Roma Capitale e dei Municipi di Roma, il tutto per un massimo di 600 mila euro a progetto: come amministrazione stiamo dimostrando attenzione massima alle esigenze dei territori ed ai bisogni della cittadinanza, al centro di tutte le politiche

regionali”, va avanti il consigliere di Fratelli d’Italia.

“Sono ammesse a finanziamento la realizzazione di nuovi parcheggi, la ristrutturazione di quelli esistenti, la riqualificazione di aree dismesse già adibite a parcheggio: ora il provvedimento torna in giunta per l’approvazione finale, poi sarà pubblicato il bando con le modalità di presentazione delle domande”, chiude Bertucci.