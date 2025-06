Avviso pubblico di selezione per 2 operai presso il Comune di Cerveteri

Il Comune di Cerveteri ha pubblicato un avviso di selezione finalizzato all’assunzione di due operai appartenenti all’Area Operatori ex categoria A del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Di questi, uno sarà assunto a tempo pieno e indeterminato, mentre l’altro a tempo pieno e determinato.

Le risorse selezionate saranno impiegate in lavori di manutenzione fognaria, stradale ed edile, contribuendo così al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi sul territorio.

L’avviso sarà disponibile per la consultazione e le candidature fino al 13 giugno 2025. Per maggiori informazioni e per presentare la propria candidatura, è possibile visitare il seguente link: https://comune.cerveteri.rm.it/…/avviso-pubblico-di…