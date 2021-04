Share Pin 5 Condivisioni

Il sindaco di Fiumicino: ”Bene l’organizzazione della Regione”

Voli dall’India, Montino: ”Il Ministro degli Esteri controlli le triangolazioni”

“Apprendiamo che in queste ore sono in arrivo all’aeroporto di Fiumicino due aerei provenienti dall’India, dove la situazione della pandemia è drammatica” scrive il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Ci chiediamo come sia possibile, dato che il ministro Speranza aveva, tempestivamente, bloccato i voli già tre giorni fa.La Regione, con le USCAR e lo Spallanzani ha già allestito l’accoglienza dei passeggeri allo scalo dove tutti saranno sottoposti a tampone. Come quando si verificò la stessa criticità con i voli provenienti dal Bangladesh, la macchina organizzativa è partita immediatamente.

Ma ha ragione l’assessore D’Amato: va organizzata la quarantena in luoghi controllati e controllabili dove sia possibile garantire misure di sicurezza per chi arriva sugli aerei e per le altre persone.

Ma esattamente come durante il lockdown dello scorso mese, il problema rischia di essere la triangolazione, ovvero coloro che, per aggirare il blocco dei voli dall’India, passa da altri Paesi prima di giungere in Italia.

Chiedo dunque al ministro degli Esteri Di Maio di attivarsi immediatamente per evitare questo rischio e per tenere sotto controllo la situazione nei nostri aeroporti e, di conseguenza, nelle nostre città.

(Foto scattata lo scorso anno durante lo sbarco dei passeggeri in arrivo dal Bangladesh)”.