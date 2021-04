Share Pin 13 Condivisioni

Ladispoli, Grando: ”Dal 1 maggio attivo il Centro vaccini di via Trapani”

“Con una nota diramata in data odierna la Asl Roma 4 ha comunicato che, a partire dal 1° maggio, saranno implementate del 60% le dosi per vaccinare i cittadini.

Al fine di velocizzare la campagna vaccinale ed utilizzare al meglio le dosi saranno attivati nuovi punti vaccinali, tra i quali ci sarà anche quello allestito preso il centro anziani di via Trapani, messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Ladispoli.

Le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Pfizer nella nostra città potranno essere effettuate nell’apposita sezione del sito www.salutelazio.it” annuncia il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando sui social.

“Ringrazio i membri della Protezione Civile comunale, che presteranno assistenza presso il centro vaccinale, la presidente del centro anziani Liviana Montaldi, che ha acconsentito a mettere a disposizione lo stabile di via Trapani, e tutti gli uffici comunali impegnati nell’allestimento della struttura.

Il terreno privato adiacente al centro anziani, sapientemente curato per l’occasione dal delegato Gianfranco Fioravanti, è stato gentilmente concesso della famiglia di Marco e Sabrina Fioravanti per essere adibito a parcheggio a servizio del centro vaccini – prosegue il Sindaco – Rivolgo un ringraziamento particolare al delegato alla sanità Pasquale Raia che, con il suo lavoro, in collaborazione con la Asl e i medici di base, ha permesso di raggiungere questo importantissimo risultato.

La campagna vaccinale sta finalmente entrando nel vivo ed è l’unica strada percorribile per superare l’emergenza sanitaria.

Vaccinarsi non è obbligatorio, ma è un gesto di buon senso.

Quando sarà il mio turno io lo farò”.