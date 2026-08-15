L’associazione guidata dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca chiude una prima parte dell’anno ricca di appuntamenti e partecipazione. Crescono gli iscritti e sono già in cantiere nuove iniziative per i prossimi mesi

Volanti Storici Ladispoli, un Ferragosto tra bilanci e nuovi progetti: «In autunno ripartiremo con lo stesso entusiasmo» –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Un augurio di buon Ferragosto che diventa anche l’occasione per fermarsi un momento, guardare alla strada percorsa e prepararsi a quella ancora da percorrere. È questo lo spirito con cui Volanti Storici Ladispoli, attraverso una locandina dedicata alla giornata del 15 agosto, ha voluto rivolgere i propri auguri a soci, appassionati, famiglie e cittadini.

“Passione, amicizia, tradizione” sono le tre parole scelte dall’associazione e rappresentano bene una stagione che ha visto il sodalizio presieduto da Pasquale Carbone, con Fabio Ricca vicepresidente, protagonista di numerosi appuntamenti sul territorio.

Gli ultimi mesi hanno infatti confermato la crescita di una realtà che ha saputo trasformare la passione per le automobili d’epoca in uno strumento di aggregazione, socialità e valorizzazione del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi c’è stata la partecipazione alla Festa del Sacro Cuore di Ladispoli del 13 giugno, quando oltre venti vetture storiche hanno richiamato famiglie, curiosi e appassionati in via dei Fiordalisi.

Pochi giorni dopo, il 21 giugno, nuovo appuntamento con il giro cittadino e la giornata conviviale al Laghetto di Torre Flavia, che ha coinvolto oltre quaranta partecipanti. Un’iniziativa che ha mostrato forse più di altre la filosofia del gruppo: le automobili rappresentano il punto di partenza, ma attorno ai motori si costruiscono soprattutto amicizia, condivisione e voglia di stare insieme.

A luglio il calendario si è fatto ancora più intenso. Il raduno di Borgo San Martino, nel territorio di Cerveteri, ha visto la partecipazione di ventidue auto d’epoca e un pubblico numeroso, confermando la capacità dei Volanti Storici di essere presenti anche al di fuori dei confini cittadini e di creare collaborazioni con altre realtà del territorio.

Il momento centrale dell’estate è arrivato però il 25 luglio a Ladispoli, con la quarta edizione del grande Raduno Auto d’Epoca e la presenza delle vetture nel cuore della città, in una giornata inserita nel programma estivo che ha accompagnato anche la serata musicale di Edoardo Vianello.

E praticamente senza fermarsi, l’associazione ha proseguito il proprio percorso anche a Passoscuro, partecipando il giorno successivo alla Festa di Sant’Anna e confermando un dinamismo che sta diventando uno dei suoi principali tratti distintivi.

Una serie di iniziative che accompagna un altro dato importante: la crescita degli iscritti. Già nel corso del 2026 Volanti Storici Ladispoli ha superato il numero complessivo dei soci raggiunto nell’intero anno precedente, proseguendo un percorso iniziato quasi per caso dall’incontro tra due appassionati e diventato negli anni una realtà conosciuta nel panorama del motorismo storico del territorio.

Un risultato che Carbone e Ricca considerano soprattutto uno stimolo a continuare. Perché dietro ogni nuova adesione non c’è soltanto una vettura che entra nel gruppo, ma una persona, una storia e spesso un pezzo di memoria automobilistica che torna a vivere e a essere condiviso.

Ferragosto rappresenta quindi soltanto una breve sosta.

Lo sguardo è già rivolto all’autunno, che Volanti Storici Ladispoli intende affrontare con lo stesso impegno, la stessa dedizione e soprattutto con quella formula fatta di passione per i motori, amicizia e voglia di stare insieme che ha caratterizzato gli appuntamenti degli ultimi mesi.

Nuove iniziative sono già in cantiere e il calendario dei prossimi mesi è destinato ad arricchirsi ulteriormente, mantenendo al centro non soltanto le automobili che hanno fatto la storia, ma anche il rapporto con Ladispoli e con le altre realtà del territorio.

Intanto, per qualche giorno, i motori possono rallentare.

L’augurio dell’associazione è semplice: buon Ferragosto e buone vacanze a tutti.

Poi sarà nuovamente tempo di mettere in moto le auto, ritrovarsi e ripartire.

Perché, come recita il messaggio scelto dai Volanti Storici Ladispoli, l’obiettivo resta uno solo: “Sempre sulla strada… insieme!”