Fondo perduto e finanziamenti a tasso zero: la Regione scommette sugli under 40. Angelilli: «Trasformiamo idee e competenze in opportunità di sviluppo»

ROMA – Un pacchetto di misure da 15 milioni di euro per accompagnare le nuove generazioni di lavoratori in tutto il loro percorso lavorativo: dall’avvio dello studio professionale alla nascita delle startup, fino al consolidamento delle piccole e medie imprese già operative sul mercato. È il nuovo piano di interventi presentato dalla Regione Lazio e finanziato attraverso le risorse del Programma FESR Lazio 2021-2027.

Il provvedimento nasce dal confronto continuo avviato dall’amministrazione con la Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, facendo tesoro dell’esperienza maturata con la precedente misura pilota da 5 milioni di euro.

«Con questi interventi consolidiamo la strategia attivata tre anni fa e che guarda all’intero percorso di crescita dei giovani: dalla libera professione all’avvio di una nuova attività imprenditoriale, fino al consolidamento delle imprese che vogliono crescere e competere sui mercati», ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli. «Vogliamo dare fiducia a chi investe sulle proprie capacità e sul proprio territorio, offrendo strumenti concreti che aiutino a trasformare idee e competenze in opportunità di sviluppo e occupazione. Sostenere l’imprenditoria giovanile significa investire sul futuro economico del Lazio e sulla sua capacità di innovare».

Le tre misure nel dettaglio

Il pacchetto regionale si articola in tre filoni principali per rispondere a differenti esigenze di crescita e maturità aziendale:

1. Giovani Attività Professionali (3 milioni di euro)

Pensato per i professionisti under 40 iscritti ad Albi e Ordini, l’intervento punta a sostenere l’avvio, l’ammodernamento e la digitalizzazione degli studi. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, con un tetto di 20 mila euro per i singoli professionisti e fino a 40 mila euro per le associazioni e le società tra professionisti (STP).

Scadenze: la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova aprirà il 20 ottobre 2026, mentre le domande potranno essere presentate dal 3 novembre 2026 al 3 novembre 2027.

2. Nuovo Fondo Futuro – Sezione Giovani (5 milioni di euro)

Traguarda le microimprese promosse da giovani tra i 18 e i 40 anni (attive da meno di 36 mesi), i professionisti con partita IVA aperta da meno di tre anni e le nuove attività in fase di costituzione. La misura mette a disposizione finanziamenti a tasso zero da 5 mila a 25 mila euro (durata 72 mesi). Per chi rispetta regolarmente i pagamenti è previsto un abbuono delle ultime 18 rate, oltre a un affiancamento con percorsi di tutoraggio aziendale.

Scadenze: lo sportello aprirà nell’ultima settimana di novembre 2026 sul portale farelazio.it.

3. Nuovo Fondo Piccolo Credito – Sezione Giovani (7 milioni di euro)

Riservato alle PMI giovanili già strutturate che abbiano approvato e depositato almeno due bilanci. Il fondo eroga finanziamenti a tasso zero da 10 mila a 50 mila euro (durata 60 mesi) destinati a investimenti produttivi, innovazione e penetrazione nei mercati. Per chi mantiene la regolarità nei rimborsi è previsto l’abbuono delle ultime 12 rate.

Scadenze: l’apertura è fissata per l’ultima settimana di novembre 2026 su farelazio.it.

Come fare domanda

Tutti i bandi integrali, la modulistica e le linee guida per la presentazione delle candidature saranno resi disponibili sui canali ufficiali della Regione Lazio, in particolare sui portali lazioinnova.it, farelazio.it e Lazio Europa.