Ladispoli – Un fine settimana da incorniciare per la scuola di karate di Ladispoli e per i colori della società ASD Karate Francesco Ortu. All’Open League Magna Grecia, contest di alto livello svoltosi dal 25 al 27 settembre al PalaMazzola di Taranto, le sorelle Susanna e Rebecca Ortu hanno firmato un’altra prestazione di grandissimo valore sul tatami pugliese, confermando una straordinaria tradizione di famiglia nel karate d’elite.

​La competizione ha visto sfidarsi oltre 1.250 atleti provenienti da tutta Italia. In un contesto di assoluto rilievo ​Susanna Ortu, impegnata nella categoria -54 kg Cadette, ha condotto una gara impeccabile superando turno dopo turno le sue avversarie e conquistando con grinta e determinazione la medaglia d’oro e il gradino più alto del podio. Un risultato importante che ne conferma la costante crescita agonistica e ne proietta il cammino verso traguardi sempre più prestigiosi.

​Sul podio è salita anche Rebecca Ortu, in gara tra le Under 21 nella -55 kg. con i colori del Centro Sportivo Carabinieri. Già nota per il suo ricco palmarès giovanile da Junior e Under 21, Rebecca ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo, che le sta un po’ stretta ma che la conferma sempre sul podio ribadendo il valore che l’ha portata fino all’ingresso nel gruppo sportivo militare.

Karate, le “sorelle d’arte” Ortu conquistano l’Open di Taranto: oro per Susanna, bronzo per Rebecca

​Alle spalle di questi successi c’è una solida matrice familiare e tecnica: le ragazze sono infatti figlie d’arte di Francesco Luca Ortu, ex atleta della Nazionale Italiana (titolare per oltre 16 anni e pluripremiato a livello nazionale, europeo e mondiale) ed ex azzurro nonché atleta del Centro Sportivo Carabinieri. Oggi tecnico della Nazionale Juniores della FIJLKAM (l’unica federazione ufficiale di karate riconosciuta dal CONI), Francesco Ortu guida i giovani atleti del territorio presso la palestra Fitness Suite (ex Gabbiano) a Ladispoli.

​Un percorso che si inserisce in una realtà cittadina da sempre ricca di tradizione per le arti marziali. A questo proposito un sentito ringraziamento va anche al Maestro Vincenzo Riccardi del Team Karate Ladispoli, che ha seguito con costante dedizione la crescita sportiva e tecnica delle ragazze nel loro percorso, così come al Centro Sportivo Carabinieri, che oggi supporta Rebecca nel suo cammino da atleta di alto livello. Un lavoro di squadra e di sinergia sul territorio che dimostra come la passione, la collaborazione e la competenza tecnica possano portare lo sport di Ladispoli ai più alti livelli nazionali.