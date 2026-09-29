Manifestazione nazionale contro il caro carburante a Torrimpietra: l’appello del consigliere Gianluca Paolacci

Un appello alla mobilitazione e all’unità di tutta la cittadinanza di fronte al continuo aumento dei prezzi dei carburanti. È quanto promuove il consigliere Gianluca Paolacci in vista della Manifestazione Nazionale contro il caro carburante, in programma per mercoledì 30 settembre alle ore 18:00.

L’iniziativa, regolarmente autorizzata, si terrà a Torrimpietra, sulla Via Aurelia al km 29, dove è previsto anche un blocco stradale per accendere i riflettori su una problematica che sta mettendo in forte difficoltà famiglie, lavoratori, autotrasportatori e il settore agricolo.

A sottolineare l’importanza dell’evento è lo stesso consigliere Gianluca Paolacci:

«Richiamo l’attenzione di tutti i cittadini: questa è una manifestazione autorizzata che non coinvolge soltanto gli agricoltori, ma chiunque voglia far sentire la propria voce. È il momento di stare uniti, al di là dei colori politici e delle singole appartenenze, perché oggi è il popolo che parla e difende il proprio futuro.»

L’evento punta a unire diverse categorie produttive e cittadini sotto il motto “Il popolo si mobilita: uniti si vince!”. Per informazioni e adesioni sono stati messi a disposizione i riferimenti telefonici degli organizzatori (Salvatore: 329 3080641, Giuseppe: 333 4132764, Gianni: 342 1341043).

L’invito alla partecipazione è aperto a tutti: “Non mancare! Il futuro di tutti dipende da ognuno di noi.”