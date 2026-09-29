A12 Roma-Civitavecchia: chiusura notturna per il ramo di immissione dalla SS698 verso Roma

ROMA – Nuovi interventi di manutenzione sulla rete viaria del litorale nord. Per consentire importanti lavori di consolidamento della scarpata e contestuali attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, si renderà necessaria una modifica temporanea alla viabilità tra la Statale 698 e l’autostrada A12.

Orari e tratti interessati

I disagi saranno limitati alle sole ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sul traffico. Nello specifico, dalle ore 22:00 di mercoledì 30 settembre alle ore 6:00 di giovedì 1° ottobre, rimarrà chiuso al traffico il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia in direzione Roma per chi proviene dal Porto di Civitavecchia ed è in percorrenza sulla SS698.

I percorsi alternativi

Gli automobilisti e i veicoli commerciali provenienti dall’area portuale e diretti verso la Capitale potranno utilizzare in alternativa lo svincolo di Civitavecchia Nord per accedere all’autostrada A12.

Si raccomanda agli utenti in viaggio lungo la tratta di prestare attenzione alla segnaletica posizionata in loco e di pianificare gli spostamenti tenendo conto dei tempi di deviazione.