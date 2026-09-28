L’assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione e presidente della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana tra le eccellenze protagoniste della cerimonia al Consiglio regionale del Lazio

Ladispoli, Margherita Frappa premiata con il riconoscimento al merito del Leone d’Oro –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Un riconoscimento prestigioso che porta anche il nome di Ladispoli nella cornice del Leone d’Oro – Gran Premio Internazionale di Venezia. Tra le personalità premiate c’è infatti la dott.ssa Margherita Frappa, assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli e presidente della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana.

La cerimonia si è svolta domenica 28 settembre nella Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, dove sono stati consegnati i riconoscimenti al merito del Leone d’Oro alle eccellenze del territorio regionale.

A fare gli onori di casa è stato il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Pino Cangemi, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa quale occasione per dare spazio alle eccellenze della regione in numerosi ambiti, dall’imprenditoria al sociale, dalla medicina al giornalismo, dalla gastronomia alle produzioni tipiche. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente del Leone d’Oro, Sileno Candelaresi.

Per Margherita Frappa si tratta di un riconoscimento che assume un significato particolare anche per il forte legame con il territorio e per l’attività portata avanti nel campo della cultura e della valorizzazione artistica.

È stata la stessa Frappa ad affidare ai social la propria emozione, raccontando un traguardo che, fino a qualche tempo fa, non avrebbe neppure immaginato di raggiungere.

«Se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei ricevuto un riconoscimento del Premio Internazionale di Venezia – Leone d’Oro, probabilmente non ci avrei creduto. Ci sono traguardi che sogni e altri che non osi neppure immaginare. Questo è uno di quelli».

Parole nelle quali emerge anche il legame con Ladispoli e con il territorio che rappresenta quotidianamente: «Lo sento mio, ma anche del territorio che porto con me ogni giorno, della sua storia, delle sue bellezze e soprattutto delle persone che lo rendono speciale».

Un pensiero particolare, infine, è andato alla famiglia e alle persone che l’hanno accompagnata nel suo percorso: «Sono felice, emozionata e profondamente grata. Dedico questo riconoscimento a chi ha creduto in me, a chi ha condiviso un pezzo del mio cammino e, soprattutto, ai miei fan più grandi da sempre: i miei figli. Grazie di cuore».

Un riconoscimento che si inserisce dunque nel percorso professionale e culturale di Margherita Frappa, tra l’impegno istituzionale come assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Ladispoli e l’attività alla guida della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, e che porta ancora una volta il territorio del litorale romano all’interno di una manifestazione dedicata alle eccellenze del Lazio.