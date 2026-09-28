Trofeo CONI, quattro atleti di Marina di Cerveteri rappresenteranno il Lazio nel SUP

La squadra Under 14 parteciperà alla finale nazionale. Celebrazione ufficiale a Bari e gare a Taranto, con Roberta Mariani nel ruolo di accompagnatrice CONI

Quattro giovani atleti, tutti provenienti dalla stessa scuola, per rappresentare il Lazio nella finale nazionale del Trofeo CONI 2026. Domenica l’ASD Marina di Cerveteri sarà protagonista nella disciplina del SUP con i ragazzi selezionati per la rappresentativa regionale.

A difendere i colori del Lazio saranno Niccolò Bonsignore, Giorgio Mescia, Giulia Ginnetti e Margot Pintus. I quattro atleti Under 14 provengono dalla scuola di Marina di Cerveteri e si allenano all’interno dell’associazione. Tra loro anche Bonsignore, già campione italiano in carica di SUP Wave. Il gruppo partirà con i pullman del CONI per raggiungere Bari, dove parteciperà alla celebrazione ufficiale del Trofeo insieme ai giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Successivamente la squadra si sposterà a Taranto, sede delle gare di SUP.

Roberta Mariani, campionessa e istruttrice di SUP, accompagnerà la rappresentativa del Lazio in qualità di accompagnatrice ufficiale CONI. “Un’altra bellissima esperienza per i nostri ragazzi: quattro giovani atleti, una squadra, una scuola e il SUP del Lazio che arriva alla Finale Nazionale”, sottolinea l’ASD Marina di Cerveteri.